Useista rikoksista tuomittu ja katujengipomona tunnetuksi tullut Milan Jaff karkotettiin Suomesta, vaikka hänellä on yhä valitusprosessi kesken täällä.

Milan Jaff vapautui vankilasta viime elokuussa suoritettuaan rangaistuksensa, mutta häntä ei päästetty vapaaksi, vaan poliisi nouti hänet ja kuljetti Turun vankilasta Vantaan vankilaan. Sieltä Jaffin matka jatkui Lappeenrannassa sijaitsevaan Joutsenon säilöönottokeskukseen.

Toissa viikolla Jaff lennätettiin pois Suomesta. Iltalehden mukaan Jaffin palautuslento Irakiin lähti maanantain 8. ja tiistain 9. joulukuuta välisenä yönä. Jaff karkotettiin Suomesta viiden muun kurdi- ja arabitaustaisen irakilaisen kanssa.

Maahanmuuttovirasto peruutti jo ennen Jaffin vankilasta vapautumista hänen oleskelulupansa ja määräsi hänet karkotettavaksi Irakiin. Jaff valitti karkotuspäätöksestä hallinto-oikeuteen. Hän odotti päätöstä Joutsenon säilöönottokeskuksessa.

Poliisi tiedustelee etukäteen

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Jaffin valituksen marraskuun loppupuolella ja piti Maahanmuuttoviraston karkottamispäätöksen voimassa. Jaff vei asian yhä eteenpäin. Hän haki päätöksestä valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja pyysi karkottamisen täytäntöönpanon kieltoa.

MTV Uutisten tietojen mukaan asia on yhä kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO:sta ei ole vielä tullut päätöstä asiassa, mutta siitä huolimatta Jaff on jo karkotettu pois Suomesta.

KHO:sta ei voida kommentoida yksittäisen henkilön asiaa, mutta yleisellä tasolla sieltä todetaan, että karkotusasiat käsitellään lähtökohtaisesti kiireellisinä.

Vaikka Jaffin karkotuksesta ei ole KHO:n päätöstä, hänet vietiin Irakiin jo pari viikkoa sitten. Ulkomaalaislaki mahdollistaa tämän.

– Hallinto-oikeuden karkotuspäätös on täytäntöönpantavissa, jollei KHO kiellä sen täytäntöönpanoa, korkeimmasta hallinto-oikeudesta kerrotaan MTV Uutisille.

– Poliisi yleensä tiedustelee ennen maasta poistamisen täytäntöönpanoa, kieltääkö KHO täytäntöönpanon.

Jaffin tapauksessa KHO ei kieltänyt karkotuksen täytäntöönpanoa.