Wagner-ryhmän Pietarin toimistolle tuotiin kukkia Prigozhinin muistoksi – palkkasotilas: "Olen sanaton"

Videolla näkyy, kuinka ihmiset jättävät kukkia ja sytyttävät kynttilöitä. Muistomerkin päälle on aseteltu Wagner-ryhmän merkkejä. Paikalla oli kaksi naamioitunutta miestä, jotka väittivät olevansa Wagner-ryhmän palkkasotureita.

– Meidän on pysyttävä yhdessä.

Venäjältä ei virallista kantaa

Tosiasioiden puute on kiihdyttänyt spekulaatioita siitä, kuka onnettomuuden takana on. Syytöksiä on osoitettu sekä Venäjän, että Ukrainan suuntaan.