Mainonnan eettinen neuvosto on antanut huomautuksen Vantaalla toimivalle K-Supermarket Ylivedolle mainoksesta, jossa kauppa mainostaa meloneja.

Facebookissa ja Instagramissa elokuussa julkaistussa mainoksessa on kuva kaupan hedelmäosastolta, jossa naismyyjät pitelevät käsissään meloneja rintojensa korkeudella. Kuvan yhteydessä on mainosteksti, jota neuvosto kuvailee vihjailevaksi.

– Meidän porukka on meloni-moodissa ja hyllyt pullistelee kesän mehukkaimpia aarteita, julkaisussa muun muassa kirjoitettiin.

Neuvosto sanoo lausunnossaan, että mainos on naista väheksyvä, koska naispuoliset työntekijät kuvataan siinä työpaikallaan katseen kohteina ja sukupuolta korostaen.

Kauppa sanoi neuvostolle antamassaan vastauksessa, että mainoksessa esiintyvät naiset ovat kuvassa vapaaehtoisesti ja tehneet mainoksen itse.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että kaupan vastaus liittyy enemmän työntekijöiden asemaan ja mainoksen syntyprosessiin kuin itse mainoksen sisältöön. Juuri sisällöllä ja esitystavalla on neuvoston mukaan ratkaiseva merkitys, kun arvioidaan markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta.