Tiesitkö? XXL ja 2XL eivät välttämättä olekaan sama vaatekoko

XXL ja 2XL eivät välttämättä ole samankokoiset.

Vaatekoot ovat usein melkoinen villi länsi, eivätkä esimerkiksi koon 44 housut välttämättä ole aina ja kaikissa liikkeissä samankokoiset.

Mutta tiesitkö, etteivät myöskään koot XXL ja 2XL välttämättä tarkoita samankokoista vaatetta?

Esimerkiksi Unilad-sivusto uutisoi somevideosta, jolla paljastettiin, että isot koot eroavat toisistaan "äxämerkinnän" mukaan. Mutta miksi? Miten vaatteet mitoitetaan?

"34 tuuman farkut ovatkin 38-tuumaiset..."

– Olin yhtä hämmentynyt tästä asiasta kuin sinä, Tam Silkin toimitusjohtaja Kati Saari summaa.

Hän on ollut alalla 2,5 vuotta, ja päätyi selvittämään salaisuutta kokomerkintöjen taustalla.

Tam Silkillä kokojen pohjana käytetään Suomen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden koostamaan naisten vaatetuksen mittataulukkoa vuodelta 2001. Taulukko perustuu suomalaisnaisille 1999–2001 suoritettuihin mittauksiin.

– Meillä XXL eli 2XL on sama [koko], mutta kun mennään niin sanotusti Amerikan maahan, 34 tuuman farkut ovatkin 38-tuumaiset, koska he tekevät nollakokoa ja tuplanollakokoakin, Saari sanoo.

Selvitystyö tuotti niin ikään "nollatuloksen": yritykset päättävät kokomerkinnöistään itse, joten minkäänlaista yleispätevää vastausta ei XXL- ja 2XL-kokomerkinnöistä voi antaa.

– Ikävästi asiahan on niin, että omat taulukot ovat omia kaikilla. Kuluttajien pitäisi siis aina mennä katsomaan, mitä juuri tietty valmistaja käyttää, Saari kuvaa.

"Vain kaksi eri tapaa ilmaista sama koko"

Kappahlin Size & Fit Specialist Lotta Silow kertoo, että yhtiön tuotteissa koko 2XL on sama asia kuin XXL.

– Nämä ovat meillä siis vain kaksi eri tapaa ilmaista sama koko. Samoin 3XL on meillä sama kuin XXXL. Kappahl käyttää yleisesti tuotteissaan ilmaisuja 2XL ja 3XL, yhtiöstä kerrotaan.

"Erityisesti pluskokoisten asiakkaiden tarpeisiin"

Lindexillä koot merkitään XS, S, M, L, XL, XXL ja 3XL.

– Kaavoitamme tuotteet itse ja noudatamme niissä eurooppalaisen standardin mitoituksia. Jokainen vaate kaavoitetaan erikseen jokaiselle koolle, Aino-Marja Öster kertoo.

Tavoitteena on luoda asiakkaan kokoa vastaava tuote kaikissa tuoteryhmissä. Koko siis on aina sama, osti sitten alushousuja tai mekkoa.

Vaatealalla on Österin mukaan yleistä, että kaavoitukset vaihtelevat sen mukaan, kenelle tuote on.

– Tämä tarkoittaa, että 2XL- ja 3XL-merkinnät on suunniteltu erityisesti pluskokoisten asiakkaiden tarpeisiin pluskokoisen vartalon mittasuhteet huomioiden, ja sen myötä on kaavoitettu juuri sopiva ja hyvännäköinen istuvuus, Öster kuvaa.

– Myös XXL voi olla kaavoitettu näin, mutta voi myös olla vain skaalattu suuremmaksi peruskaavasta, jolloin istuvuus ei välttämättä ole optimaalinen pluskoon vartaloille.

Österin mukaan esimerkiksi miesten t-paitojen kokomerkinnöissä XXL ja 2XL voikin olla isoja leveyseroja.

– Tällöin on asiakkaan kannalta erityisen palvelevaa, että erillisen 2XL–3XL-merkinnän myötä voi luottaa siihen, että tuote on kaavoitettu pluskokoisen mittasuhteet huomioiden. On siis erittäin todennäköistä, että joillakin tuotemerkeillä XXL-koon t-paita on kapeampi ja vastaava 2XL-koon t-paita on leveämpi.

Samantyylisiä erityiskaavoituksia joillakin yhtiöillä on esimerkiksi lyhyille tai pitkille asiakkaille. Usein näillä on erilliset nimet, kuten "petit" ja "tall".

– Tällöin esimerkiksi petit-mallistoa oleva XL-koon mekko ei vastaa eurooppalaista standardia XL, vaan on pienempi ja lyhyempi, sillä se on kaavoitettu eri mittasuhteille. Itse näen eri merkinnät ja mukautetut kaavoitukset hyvänä kehityksenä osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden kannalta, Öster sanoo.

