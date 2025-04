Loppuiko tarjoustuote kaupassa kesken? Saatat pystyä ostamaan sen ensi viikolla samaan hintaan

Niin sanotun tarjoustakuun ansiosta loppuneen tuotteen voi saada myöhemminkin tarjoushinnalla.

Toisinaan lehdessä mainostetun tarjoustuotteen haikailijaa odottaa kaupoilla pettymys: mainostettu tuote onkin päässyt loppumaan.

Toisinaan tilanteen voi vielä korjata. On mahdollista, että loppunutta tuotetta koskee niin sanottu tarjoustakuu.

"Voit esittää mahdollisuutta saada tuote myöhemmin tarjoushintaan"

– Kun mainos on julkaistu, sinulla on oikeus odottaa, että tarjoustuotetta on saatavilla. Mainostajan on etukäteen varmistettava, että tuotteita riittää koko tarjousajan, Kilpailu- ja kuluttajavirasto linjaa.

Tarjoustakuu on voimassa, jos tuote loppuu, eikä markkinoinnissa erikseen ole kerrottu tarjouksen koskevan vain tiettyä kappalemäärää.

– Voit esittää mahdollisuutta saada tuote myöhemmin tarjoushintaan tai annettava vastaava tuote tilalle. Sinulle on korvattava matkakulut turhasta käynnistä, ellei myyjä osoita toimineensa asianmukaisesti.

Jos kappalemäärä on mainittu, tuote saa loppua

Jos tuotetta on pieni määrä, ja loppuunmyynnin mahdollisuus on ilmeinen, määrä tulee kertoa selkeästi, esimerkiksi "sadan kappaleen erä". Tarjouksessa voi lukea myös "erä tuotetta tarjoushintaan".

Jos mainoksessa todetaan, että tuotteita on vain tietty kappalemäärä, myyjällä ei ole velvollisuutta antaa ostaa tuotetta myöhemmin tarjoushintaan.

Esimerkiksi Tokmanni kertoi Helsingin uutisille vuonna 2023, että yrityksessä on käytössä tarjoustakuulappu, jonka pyytämällä loppuneen tuotteen saa myöhemmin tarjoushinnalla.

Tärkeää on myös huomioida, etteivät tarjous ja alennusmyynti ole sama asia. Tarjousaika on yleensä lyhyt, ja sen jälkeen tuotteen hinta nousee normaalitasolle.

