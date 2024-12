Suomalaisista yli puolet piti Temu-tavaraa liian heikkolaatuisena lahjaksi. Huomenta Suomessa Kuluttajaliiton pääsihteeri kertoi, mitä Temun tuotteita välttäisi tilaamasta.

Suomalaiset tilaavat ahkerasti tuotteita Temusta – se on jo maaseudun suosituin verkkokauppa.

Tori.fin tiedotteen mukaan Kiinasta on tullut tänä vuonna keskimäärin seitsemän pakettia jokaiseen suomalaiskotiin. Tiedotteessaan Tori.fi käytti apuna myös Tullin tilastoja.

Temu liian heikkolaatuista lahjaksi

Torin kyselyssä selvisi, että liki joka kymmenes suomalainen ostaa tänä vuonna joululahjoja Temusta. Kyselyyn vastasi tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

Paketista paljastuva "temukama" ei kuitenkaan kaikkia ilahduta. Yli puolet vastanneista piti Temua niin heikkolaatuisena, ettei sitä pidä antaa lahjaksi.

– Se [heikko laatu] on yleisin syy olla tilaamatta rihkamaa Aasiasta. Toiseksi yleisin syy on se, että tilaamisen koetaan tukevan Kiinaa, eikä sitä haluta tehdä. Kolmanneksi yleisin syy on tuoteturvallisuuden olemattomuus. 40 prosenttia suomalaisista pelkää Temun tuotteissa olevia kemikaaleja, Torin johtaja Jenni Tuomisto kertoo.

40 prosenttia kyselyyn vastanneista pelkäsi Temun tuotteissa olevia kemikaaleja. Aiemmin Sheinin ja Temun tuotteista on löytynyt myrkyllisiä aineita.

Eettisen kaupan puolesta -järjestön mukaan kiinalaisen verkkokaupan Temun tuotannossa aihetta epäillä ihmisoikeusrikkomuksia.

Kiinasta Suomeen tilattujen alle 150 euron arvoisten tavaraerien määrä kasvoi tammi–lokakuussa 1228 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Eniten joululahjarihkamaa Aasiasta tilaavat uusimaalaiset ja miehet. Miehiä Temun ja muiden "krääsäkauppojen" syliin ajoivat sekä mainonta että tuttavapiirin vaikutus.

– Miehet tilaavat rihkamaa hieman naisia enemmän. Selkeä eroavaisuus on syissä. Naisilla korostuu kokeilunhalu ja kätevyys. Miehet ovat alttiita vaikutteille. Heillä syinä korostuu mainonta ja tuttavapiirin vaikutus. Hinta on merkittävämpää naisille kuin miehille, Tuomisto päättää.

"Temua ei juurikaan karteta sen takia, että sieltä ostaminen olisi noloa"

83 prosenttia "temuttajista" osti kyseisestä kaupasta hinnan takia.

– Temua ei juurikaan karteta sen takia, että sieltä ostaminen olisi noloa. Se on merkittävää, koska sosiaalinen hyväksyttävyys muuttuu jatkuvasti ja joskus äkistikin. On kauaskantoisempaa, kun karttamisen syyt ovat konkreettisia, kuten heikko laatu ja pelko myrkyistä, Tuomisto toteaa.

Temu-rihkamaa myydään Torin mukaan tuskin lainkaan käytettynä. Laadukas käytetty tavara sen sijaan kestää monta myyntikertaa.

– Käytetyn tavaran kauppa ja ultrahalpa rihkamakauppa ovat megatrendien kaksi ääripäätä, jotka ovat nyt meneillään samanaikaisesti, Tuomisto jatkaa.

– Temu-tavaraa ei käytännössä lainkaan myydä käytettynä. Sen elinkaari on hyvin lyhyt.

Tullivapaus nollaan? "Ongelma on eksponentiaalisessa, räjähdysmäisessä kasvussa"

Suomessakin on 150 euron tullivapaan tuonnin raja EU:n ulkopuolelta. Se voi osaltaan kannustaa tilaamiseen. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi laskisi rajan nollaan, jolloin kaikki tilatut tavarat pitäisi tullata.

– Ongelma on eksponentiaalisessa, räjähdysmäisessä kasvussa suorastaan. Tammi-lokakuussa tänä vuonna tuotiin 12-kertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna paketteja Kiinasta, Romakkaniemi kuvasi Huomenta Suomessa.

Mitä Temun tuotteita Kuluttajaliiton pääsihteeri välttäisi tilaamasta?

10:08

Joululahjat halvalla netistä – mitä Kiinasta uskaltaa ostaa? Haastattelussa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sekä Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell ymmärtää, että kuluttajat ostavat Temusta tiukassa taloustilanteessa.

– Turvallisuusongelmia näissä on lukuisia, hän kuitenkin toteaa.

Temun ja muiden halpakauppojen tuotteita on syynätty useissa kuluttajatesteissä, ja ongelmatuotteita on myös narahtanut niissä.

– Valitettavasti aivan valtaosa tuotteista ei täytä standardeja, eli ne eivät ole käytännössä turvallisia. Esimerkiksi kosmetiikasta voi puuttua ainesosaluettelo, tai ne voivat olla puutteellisia. Elektroniikassa voi olla suuri riski tulipalolle, Beurling-Pomoell sanoo Huomenta Suomessa.

Osittaislähde: Tori.fi