Vuosina 2022-2024 Venäjälle vietiin pakotteiden alaisia tuotteita.

Kahta ihmistä vastaan on nostettu syytteet vuosina 2022 – 2024 tapahtuneesta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Epäilty rikos on syyttäjän mukaan tapahtunut Kajaanissa ja useilla muilla paikkakunnilla.

Asia on yhden epäillyn osalta jo ratkaistu tunnustamisoikeudenkäynnissä. Kainuun käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa venäläismiehen vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Mies tunnusti vieneensä yhdessä muiden epäiltyjen kanssa Venäjälle liki 140 000 euron arvosta erilaisia kaksikäyttötuotteita ja säännöstelymääräysten alaisia tuotteita. Venäjälle vietiin muun muassa kannettavia tietokoneita, puhelimia ja drooneja.

Oikeudenkäynti kahden muun epäillyn osalta on tarkoitus alkaa 15. joulukuuta. He ovat syyttäjän mukaan kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.