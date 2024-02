Millaisissa vaikeuksissa Ukraina on rintamalla? Asiantuntija kertoo arvionsa

Ukraina on vaikeuksissa rintamalla, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen pääopettaja Jarmo Mattila .

– Venäjä on saavuttanut pientä paikallista menestystä siellä sun täällä.

Rintama on noin tuhat kilometriä pitkä. Viimeisin symbolisesti suuri takaisku tuli viikonloppuna, kun Venäjä valtasi Avdijivkan kaupungin. Venäjä on muutenkin saanut painettua Ukrainan joukkoja taaksepäin.

Mattilan mukaan Venäjä on kyennyt myös korvaamaan tappioita hyvin. Rintamalla nähdään nyt vanhempaa kalustoa, mutta se on toimivaa sodankäynnin kannalta. Lisäksi sotatalous tuottaa enemmän tarvikkeita ja Pohjois-Korea on tukenut Venäjää ammuksilla.