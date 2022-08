Kaupunkilaisnuoret valitsevat yhä useammin raittiuden – syyn arvellaan liittyvän kovempaan kilpailuun koulussa, harrastuksissa ja työelämässä

Alaikäisten nuorten alkoholinkäyttö on 20 vuoden aikana vähentynyt niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa, kertoo Raitasalo.

Syynä on muun muassa se, että nuorten on vaikeampi saada alkoholia kuin ennen. Lisäksi vanhempien alkoholiasenteet ovat jyrkentyneet, ja tämän myötä nuoretkin suhtautuvat alkoholiin aiempaa negatiivisemmin.

Myös nuorten tietoisuus alkoholin riskeistä on kasvanut. Kouluissa puhutaan nykyään yhä enemmän alkoholinkäytön riskeistä, millä voi olla vaikutusta nuorten kiinnostukseen alkoholia kohtaan.

Suuri osa yläkoululaisista ei käytä alkoholia

– Näyttää siltä, että maaseutumaisilla alueilla on vähemmän raittiita nuoria kuin kaupunkiseuduilla, sanoo Raitasalo.

Nuorten alkoholinkäytön vähenemisen arvellaan liittyvän kovempaan keskinäiseen kilpailuun niin koulussa, harrastuksissa kuin työelämässäkin. Maaseudulla on saatavilla kaupunkeja vähemmän harrastusmahdollisuuksia ja ohjattua toimintaa. Raitasalon mukaan kilpailullinen harrastaminen on lisääntynyt nuorten keskuudessa samaan aikaan kun alkoholinkäyttö on vähentynyt.