Näin koronapandemia vaikutti suomalaisten alkoholinkäyttöön – yksi ikäryhmä vähensi juomista merkittävästi

Alkoholi väheni juhlien puuttuessa

Alkoholiton elämä herättää uteliaisuutta

Keväällä 2021 Instagramiin perustettu Darravapaa-tili käsittelee elämää ilman alkoholia. Tilin ympärille on muodostunut yhteisö alkoholittomuuden äärelle. Darravapaan toinen perustaja ja toimitusjohtaja Laura Wathénin mukaan pandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla suomalaisten alkoholitottumuksiin.

– Uskon vahvasti, että se (koronapandemia) on yksi iso tekijä. THL:n mukaan on näyttöä, että koko väestössä on tapahtunut muutoksia. Ei ole ollut niitä tilanteita, missä juoda. On mielenkiintoista nähdä, mitä tilastot sanovat kun kokoonnumme jälleen yhteen, Wathén pohtii.