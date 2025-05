”Juhlikaa tutuissa, pienissä porukoissa” – noin 150 jalkautuu valvomaan valmistujaisviikonloppua Helsingissä

Moni nuori on päässyt tänään kesälomalle kevätlukukauden päätyttyä. Helsingin kaupungin nuorisotyön aluepäällikkö Tiina Hörkkö toivoo, että nuoret juhlivat, mutta eivät kokoonnu isoihin porukoihin julkisille paikoille.

Puistoihin kokoontuu tänään tuhansia nuoria juhlistamaan kevätlukukauden päättymistä ja edessä olevaa kesälomaa opinnoista.

Helsingin kaupungin nuorisotyön aluepäällikön Tiina Hörkön mukaan kaduille lähtee tänään noin 150 nuorisotyöntekijää ja vapaaehtoisia valvomaan valmistujaisviikonlopun kulkua.

– Valtaosa juhlii todella asiallisesti, ja ovat varmaan meidän nuoruuttamme viisaampia monessa suhteessa. Mutta kyllä niitä ylilyöntejä sattuu. Suurin toiveemme on, ettei kokoonnuttaisi sinne, missä on tuhansia nuoria. Poliisi joutuu vuosi vuodelta tyhjentämään puistoja. Siihen poliisilla on painavat syyt: on pahoinpitelyjä, ryöstöjä ja ilotulitteiden ampumista, Hörkkö kertoo Huomenta Suomessa.

Hörkön mukaan tämä on aikuisten näkökulmasta käsittämätöntä, sillä ilotulitteita ei ammuta taivaalle, vaan toisia päin.

– Poliisin kanssa tehdään vuosi vuodelta tiiviimpää yhteistyötä ja yritetään olla nuoria askeleen edellä. Mutta helppoa se ei ole, kun nuoria on niin paljon. Toki haluamme, että nuoret juhlivat, sillä joka ikinen nuori on sen ansainnut. Ehkä viestimme on, että juhlikaa tutuissa, pienissä porukoissa, Hörkkö sanoo.

"Voit olla jopa coolimpi, kun seuraat omaa tahtoasi"

Somevaikuttaja ja podcastjuontaja Hanna Tikander on ollut raittiina vuodesta 2019 asti. Alkoholinkäytön hän aloitti ollessaan seiska-kasiluokkalainen.

– Minulle yläasteen ja lukion luokkien päättäjäiset tarkoittivat aina sitä, että nyt juhlitaan ja isosti. Tässä vaiheessa oli saatu todistukset käteen ja suunnattiin johonkin koulun läheiselle rannalle pitämään hauskaa. Jos sitä nyt voi näin jälkikäteen hauskanpidoksi kutsua. Olihan se villiä, ongelmallista ja todella epäterveellistä, Tikander kertoo.

Tikander on vahvasti sitä mieltä, että hauskaa voi olla ilman viinaakin.

– Tiedän, että monet nuoret päätyvät käyttämään päihteitä painostuksen ja sen takia, että haluaa kuulua porukkaan. Ei halua tuntea itseään tylsäksi tai noloksi. Mutta voit olla jopa vahvempi ja coolimpi, kun seuraat omaa tahtoasi, Tikander tiivisti.

