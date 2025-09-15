Miehillä ponnistusvirtsankarkailu on harvinaista, mutta ei mahdotonta.

Virtsankarkailu voi pilata esimerkiksi kuntoilukokemuksen, kun virtsaa lirahtaa treenien aikana. Pissaa voi karata myös nauraessa.

On kuitenkin totta, että virtsan karkaaminen nauraessa iskee useammin naisiin. Nauruvirtsankarkailussa on nimittäin kyse ponnistusvirtsankarkailusta, kertoo urologi Tuomas Kilpeläinen.

– Jos vatsalihaksia jännittää, vatsaontelon paine nousee, jolloin virtsarakon paine nousee. Jos se nousee korkeammaksi kuin sulkijajärjestelmän paine, virtsaa karkaa, hän kuvaa.

– Peniksessä virtsaputki on pitkä. Siellä on rakon kaulan sulkijalihas, ulkoinen sulkijalihas, ja välissä on vielä eturauhanen, jossa on lihaskudosta. Tämä kaikki luo hyvän esteen. Sieltä ei lirahtele ponnistustilanteessa.

Miehillä ponnistusvirtsankarkailu on harvinaista, mutta eivät he sille immuuneja ole.

– Ponnistusvirtsankarkailua voi olla erityisesti, jos on tehty virtsarakkoon tai -putkeen liittyviä leikkauksia, toimenpiteitä tai hoitoja. Tyypillisin on eturauhassyövän takia tehty leikkaus, jossa eturauhanen on poistettu. Se altistaa ponnistusvirtsankarkailulle, Kilpeläinen sanoo.

Miestä voi vaivata ylivuoto-inkontinenssi

Virtsaa voi karata myös muista syistä.

Eturauhanen esimerkiksi kasvaa iän myötä pikkuhiljaa suuremmaksi. Silloin on mahdollista, että rakko tyhjenee huonosti. Rakko alkaa venyttyä, koska sinne jää virtsaa. Samalla myös tunto heikkenee.

– Tällaisessa tilanteessa voi tulla ylivuoto-inkontinenssia. Eli rakko on koko ajan aika täynnä, eikä sitä enää kunnolla aisti. Kun rakko on hyvin täynnä, sulkijalihas ei jaksa kunnolla pitää virtsaa sisällä, jolloin sitä lirahtelee pikkuhiljaa pieninä annoksina pois. Sekin voi toki liittyä ponnisteluun tai nauruun.

24:53 Erikoislääkäri Tomi Mikkolan mukaan virtsankarkailuvaivasta kärsii jopa joka viides suomalaisnainen.