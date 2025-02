Miksi vauva nukahtaa helposti vain rinnalle? Asiantuntija antaa synninpäästön: "Jossain vaiheessa loppuu ihan satavarmasti"

Vauva voi nukahtaa helposti syötyään, koska se on hänelle luontevaa. Tilanteesta ei siis tarvitse kantaa huolta.

Moni vauva nukahtaa helposti rinnalle tai pullolle juuri syötyään. Siitä ei tarvitse huolehtia – se on täysin normaalia, sanoo uni- ja imetysohjaaja Sofia Berg.

– Jossain vaiheessa esimerkiksi rinnalle nukahtaminen loppuu ihan satavarmasti, mutta se, milloin se tapahtuu, on toki asia erikseen. Mutta ei tästä kannata kantaa huolta, jos se teidän perheessä toimii, Berg sanoo.

Syöttöön nukahtaminen on vauvalle hyvin luonnollista. Imemisellä on vahva rauhoittava vaikutus, minkä lisäksi itse maito auttaa nukahtamisessa.

– Varsinkin, jos ollaan synnyttäneen vanhemman sylissä, mukana on hänen tuoksunsa, sydämen syke, kaikki, mitä vauva on tottunut kuulemaan kohdussa. Kyllähän syli on ensimmäisten kuukausien aikana vauvalle ehkä se turvallisimmalta tuntuva paikka, Berg sanoo.

Syöttöön nukuttamiselle voi opetella vaihtoehtoja

Vauvaa voi nukuttamisen aikana rauhoittaa myös muilla keinoin kuin syöttämällä. Lasta voi esimerkiksi taputella hellästi pepulle, kun hän on syömässä rinnalla. Näin kosketus alkaa yhdistyä rauhoittumiseen ja nukahtamiseen.

Myöhemmin taputtelua voi jatkaa, vaikka rintaa ei enää tarjoakaan.

Nukahtaminen uudella tyylillä ei kuitenkaan luultavasti onnistu ensimmäisenä tai toisenakaan iltana.

– Tästäkin on ehkä vähän vääriä ajatuksia liikkeellä. Esimerkiksi tosi usein kuulee, että kyllä me ollaan yritetty, mutta kun maidon jättää pois, niin ei se pepulle taputtelu rauhoita yhtään. Tämä voi tuntua turhauttavalta, mutta on hyvä tietää, että ei se usein toimikaan ensimmäisinä iltoina maidon jäädessä pois. Uusille tavoille pitää antaa vähän aikaa, Berg sanoo.

Reetta Isotalus, Tiia Finne ja Sofia Berg kirjoittivat teoksen Vauvan unen arvoitus.Kuvaaja Reetta Isotalus

Pienikin muutos voi olla vauvalle suuri asia

Muun muassa sisäsyntyinen temperamentti määrittää, miten vauva suhtautuu muutoksiin: Yksi on lunki, toiselle pienikin muutos on suuri asia. Lisäksi se, mikä tänään on vauvalle vaikeaa, voi olla parin viikon päästä helpompaa.

– Vauvat ovat fiksuja, he voivat tottua muihinkin keinoihin nukahtaa, uni- sekä imetysohjaaja Tiia Finne muistuttaa.

– Sitä pelätään ehkä vähän liikaakin, että jos vauva nyt nukahtaa syöttöön, hän ei pysty oppimaan mitään muita keinoja. Tai kiirehditään, että ensimmäisen kuukausien aikana pitäisi jo opetella näitä uusia keinoja, hän jatkaa.

Muutoksia voi tehdä rauhassa, lapselle ja perheelle sopivaan tahtiin. Toisinaan halu muutokseen kuitenkin viriää vanhemmissa ennen vauvaa.

– Ja se on tosi ok, jos vanhemmasta tuntuu, että en jaksa nukuttaa aina rinnalle tai pullolle. Tällaisessa tapauksessa voi lähteä tukemaan muita tapoja nukahtaa. Ei siinä ole mitään väärää, Finne sanoo.

– Mutta jos pelkona on, että vaikkapa syliin nukahtamisesta tulee "tapa", niin haluan antaa synninpäästön vanhemmille, jos teillä menee hyvin näin, nukutaan hyvin, jaksat hyvin, anna mennä vaan. Muutoksia ehtii kyllä tehdä myöhemmin, hän sanoo.

