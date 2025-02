Saako vauvan vain "antaa huutaa"? Uniohjaaja muistuttaa: "Vauva ymmärtää itkun ja lohdutuksen yhteyden"

Lapsi kertoo tarpeistaan omalla kielellään, joka pienellä vauvalla on itku. Vauvan itkuun tuleekin aina vastata.

Keuhkot vahvistuvat. Näin voitiin vauvan itkua kommentoida menneinä vuosikymmeninä. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä itkuun vastaamista saatettiin ajatella liiallisena hemmotteluna, joka opettaisi lapsen jollakin tavalla "huonoille tavoille".

– Tätä ajatustahan ei tueta enää nykypäivänä, koska tiedämme, että johdonmukainen vauvan viesteihin vastaaminen, eli se, että vastataan lapsen tarpeisiin niin pian kuin mahdollista päivin ja öin, tukee hyvää vuorovaikutusta vanhemman ja lapsen välillä sekä vauvan kokemaa turvallisuuden tunnetta, uni- ja imetysohjaaja Tiia Finne sanoo.

Hän korostaa, että aiemmin toimittiin sen parhaan tiedon valossa, jota oli tarjolla.

– Vauvan on tärkeä kokea, että myös öisin joku tulee viipymättä auttamaan, jos hänellä on hätä. En halua soimata ihmisiä, isovanhempia ja muita, jotka ovat toimineet eri tavalla, Finne sanoo.

– En halua, että ihmiselle tulee se olo, että voi ei, olemme tehneet hirveän väärin. Se oli erilainen tapa, niin opetettiin ja sitä tuettiin. Ajateltiin, että se oli parhaaksi. Nykyään tiedämme enemmän. Asiat muuttuvat tässä, kuten monessa muussakin asiassa.

Lasta täytyy auttaa, jos hän itkee

Lapsi kertoo tarpeistaan omalla kielellään, joka pienellä vauvalla on itku. Itkun takana on jokin tarve, joka ei ole täyttynyt, kuten nälkä, epämukavuus, läheisyydentarve tai epäsopiva lämpötila, uni- ja imetysohjaaja Reetta Isotalus summaa.

Isotaluksen mukaan moni esimerkiksi ajattelee, että itsenäinen nukahtaminen iltaisin poistaa yöheräilyt. Vaikka lapsi kuitenkin osaisi nukahtaa itsekseen omaan sänkyynsä, hän ei silti välttämättä osaa nukahtaa uudelleen, jos herää kesken unien.

Lasta täytyy auttaa, jos hän itkee. Tällöin hän kaipaa vanhemman opastusta ja turvaa, jotta itsenäinen nukahtaminen onnistuisi myöhemmin öisin.

– Voi olla, että lapsi nukahtaa illalla oikein kivasti, mutta kuitenkin yöheräilyjä on. Vanhempi saattaa pohtia, että mitä tein väärin, minähän tein juuri niin kuin ohjeistettiin, lapsi nukahtaa ja silti on tällaista. Uni on niin kompleksinen systeemi, ettei yksi opittu asia välttämättä ratkaise kaikkea, Isotalus korostaa.

Heräily on vauvalle normaalia ja kuuluu vauvavuoden öihin.

– Vauva on ihan äärettömän pieni ihmisolento, ja hän tarvitsee vanhemman apua itkusta rauhoittumiseen. Kun hän on rauhallinen, voimme halutessamme hiljalleen tukea itsenäisempää nukahtamista, uni- ja imetysohjaaja Sofia Berg sanoo.

Lapsi voi unta hakiessaan esimerkiksi päristellä tai ähkiä sängyssään. Näille äänille vanhempi voi hyvin antaa tilaa.

– Mutta jos vauva itkee, itkuun vastataan viipymättä. Vauva ymmärtää itkun ja siitä seuraavan lohdutuksen yhteyden. Sen, että vanhempi oikeasti vastaa hänen tarpeeseensa, Berg sanoo.

