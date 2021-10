Miksi on helpompi pysyä huonossa suhteessa kuin tehdä suuri päätös ja erota? Raati vastaa: "Tuntematon pelottaa"

Näin raati vastasi

"Jaa-a. Siinäpä miljoonan markan kysymys. Tottumukset, tavat. Kasvatus. Usko siitä, ettei tätä parempaa löydy. Harhaluulo siitä, että toista voi muuttaa, tai hänet voi pelastaa (ei voi). Itse olen monet monituiset väärät suhteet kokeneena sitä mieltä, että jos ero on jo mielessä, kannattaa erota. Ei se siitä jahkaamalla parane. Kokeiltu on. Myöhemmin vain miettii, miten hullua oli odottaa niin kauan jotakin ihmettä taivaasta. Ei sellaisia tule. Pahoittelen." – Nainen, 35, avoliitossa

"Tuntematon pelottaa. Eli vaikka suhde ei täytä unelmiasi, se on harmaudessaan kuitenkin tuttu ja turvallinen olotila. Vaatii paljon päättää suhde, jossa ei ole "ilmiselvää" kriisiä, ja on rankkaa olla selittelemättä epämääräistä tunnetta kaikille. Etsi onnea!" – Nainen, 27, sinkku

"Monet pelkäävät yleensäkin muutosta, mutta myös yksinäisyyttä; ajatusta siitä, että jos onkin sitten aina yksin. Mutta silti: meillä on vain yksi elämä. Elämä on kuitenkin liian lyhyt sille, että eläisi huonossa parisuhteessa, elämäänsä tuhlaten." – Nainen, 39, naimaton

"Eropäätös on nimenomaan päätös, joka on vain tehtävä. Sinun itsesi on päätettävä, mikä on hyvä sinulle. Totta kai tuntematon pelottaa. Mutta oma hyvinvointi on asetettava etusijalle: jos parisuhde aiheuttaa enemmän pahoin- kuin hyvinvointia, on aika lähteä."

– Nainen, 37, naimisissa