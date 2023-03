Pitäisikö häät perua, koska epäröin naimisiinmenoa? Näin vastaa lukijaraati: "Merkkejä, jotka kertovat ongelmista"

"Kesähäät ovat tulossa kovaa vauhtia, mutta minusta on alkanut tuntumaan, etten pysty olemaan suhteessa täysin oma itseni. Rakastan kyllä puolisoani, mutta olen alkanut epäillä naimisiin menoa ja ylipäätään onnellisuuttani suhteessa. Olen yrittänyt hieman avautua tästä myös puolisolleni, mutta hän suunnittelee häitä niin innoissaan, ettei tunnu rekisteröivän huoliani. Onko normaalia epäröidä näin paljon ennen häitä ja miten tilannetta saisi ratkottua, kun save the date -kortit on jo lähetetty?" kysyy nimimerkki Perutaanko häät?

Näin raati vastasi

"Sinun kannattaisi ottaa asia puheeksi pian. Kertoa miltä sinusta tuntuu, täysin rehellisesti. Todennäköisesti naimisiinmeno on suuri virhe, jos ajattelet noin. Asian kerrottuasi alkaa vuosisadan sota, mutta se on hinta siitä, että voit itse hyvin." – Nainen, 34, parisuhteessa

"Olla oma itsensä on ihmisen perusoikeus. Et varmasti voi olla täysin tyytyväinen elämääsi, jos tämä oikeus puuttuu. Eli "save the date" korttien tilalle "I'll save my life" -kortit. Naimisiinmeno ei koskaan poista ongelmia, vaan lisää niitä."

– Nainen, 44, etäsuhteessa