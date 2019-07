Jos mikään ei muutu, vaateteollisuuden päästöt kymmenkertaistuvat – Professori: "Osa kuluttaa kestävästi, osaa ei kiinnosta"

– Jos mikään ei muutu, on arvioitu, että vuonna 2050 noin neljännes globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä olisi tältä alalta, mutta se on tilanne, jos mikään ei muutu, kertoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki.

Vaatteiden käyttökerrat laskussa



"Me ollaan totuttu omistamaan tuotteita"



Kuluttamisessa meneillään kahtiajako



– Tässä on sellaista kahtiajakoa kuluttajien kesken. Osa kuluttajista tekee hyvin harkitusta niitä vaatevalintoja ja käyttää vaatteita pitkään. Siinä on myös olennaista se, että niitä huolletaan oikein, jotta ne kestää sitä käyttöä. Sitten on paljon niitä kuluttajia, jotka vain haluaa uutta ja vaihtaa tyyliä usein – trendit sanelee pukeutumista, arvioi Mäki.

"Tykätään lentää etelään, mikä tekee tyhjäksi hyvinkin fanaattisen kierrätyksen"



– Ideologisesti ja käytännössä kestäviä kuluttajia on semmoinen 15-20 prosenttia, mutta vastaavasti semmoisia, joita ei kiinnosta, jotka ikään kuin haluavat kieltää sen, ja haluavat kieltää sen asian tai katsoo, ettei mitään voi tehdä, niin niitä on vähintään yhtä paljon.

Second hand kasvussa – "kierrätetty vaate uutta arvokkaampi"



– Maailmassa on ihan tarpeeksi tavaraa ja kaikkea voi kierrättää ja sitten kun löytää hyviä vaatteita vaikka tällaisestä second hand -kaupasta, niin ne on yleensä todella hyviä, kun ne on kestänyt, Laurila kertoo.