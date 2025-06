Kuinka paljon kestävistä juoksukengistä kuuluu maksaa? Asiantuntijat kertovat, mitä kannattaa huomioida

Selvitimme, kuinka kauan juoksukenkien kuuluisi kestää käytössä. Entä tarkoittaako kalliimpi jalkine automaattisesti parempaa kestävyyttä ostokselle?

Jokaisen jalka on ainutlaatuinen. Erilaisille jaloille, maastoille ja vauhdeille on olemassa lukuisia erilaisia juoksukenkiä. Hintapisteitäkin on useampi.

Halvimmillaan juoksukengät voi saada jopa alle 50 eurolla. Siitä ylöspäin vain taivas on rajana. Huippumaratoonarin jalkaan kelpaa vain useamman satasen juoksutossu, mutta entä me maallikot?

Erään urheilujalkinemyyjän mukaan sadalla eurolla saa juoksukengät, jotka kestävät yhden juoksukauden. Kahdella satasella saa kaksin verroin pitkäkestoisemmat jalkineet. Onko kuitenkaan näin?

MTV Uutisten haastattelemien asiantuntijoiden mukaan juoksukenkien hinnoista ei voi vetää yksinkertaisen suoria johtopäätöksiä hinnan ja kestävyyden välille.

– Se ei tietenkään ole mitään suoraa matematiikkaa, toteaa Partioaitan ostopäällikkö Teemu Vuohensilta.

Lenkkareiden evoluutio

Myös Lahden Intersportin kauppias Aleksi Tervasmaa torppaa väitteen.

Kuluttajien halutessa mukavampia ja paremmin istuvia kenkiä on päällismateriaali vuosien saatossa kuitenkin ohentunut merkittävästi.

– Jos mietimme kengän kestävyyttä ja vertaamme niitä vaikka 15 vuotta takaperin lenkkitossuihin, niin nykypäivänä kengänpäälliset ovat hyvin pitkälti saumattomia ja todella ohkaista kangasta, Tervasmaa toteaa.

Lahden Intersportin kauppias Aleksi Tervasmaa toivoo, että ihmiset hyödyntäisivät myyjien ammattitaitoa.Aleksi Tervasmaa

– 15 vuotta sitten kengät kestivät melkein ydinsodankin. Nehän olivat todella kestäviä. Siinä mielessä, jos mietimme vaikka päällisen puolesta, niin ei se kestävyys ole enää niin hyvää kuin aikaisempina vuosina, Tervasmaa myöntää.

Toisaalta nykyiset juoksukengät ovat kehittyneet istuvuudeltaan, mukavuudeltaan ja toiminnallisuudeltaan merkittävästi esi-isiinsä verrattuna.

Hinnalla saa parempia ominaisuuksia, ei välttämättä kestävyyttä

Hinta ei juoksukengän kestävyyteen automaattisesti peilaudu, vaikka halpojen ja kalliiden lenkkareiden valmistusmateriaaleissa olisikin eroja.

– Kun mennään parempiin materiaaleihin tai erilaisiin rakenteisiin, niin onhan se kalliimpaa, ja tietysti se näkyy kuluttajalle hinnassa, Vuohensilta arvioi.

Hinnasta ei voi kuitenkaan vetää suoraa johtopäätöstä, kuinka monta kilometriä yhdellä juoksukenkäparilla pitäisi pystyä taittamaan, ennen kuin kengän päälliskangas repeää esimerkiksi vaivaisenluun kohdalta.

Jos juoksukenkäsi näyttävät tältä, voi olla aika hankkia uudet.Shutterstock

– Kestävätkö kengät kauden, kaksi vai viisi, riippuu täysin siitä, miten ja missä niitä käytetään. Entä ovatko ne sopivat? Sekin vaikuttaa siihen, miten kenkä kuluu, Vuohensilta muistuttaa.

Mikäli jalkineet kuluvat aina samoista kohdista rikki, voi syynä olla myös väärän koon käyttäminen. Jos sama kuluma vaivaa kenkäparista toiseen, kannattaa siitä kertoa kenkäostoksilla myyjälle.

– On tärkeä kenkienvalinnassa ottaa oikeasti oikeankokoiset kengät ja oikeantyyppisellä lestillä, jotta ne kestäisivät mahdollisimman kauan, Tervasmaa kertoo.

Millaiseen liikkeeseen juoksukenkä on tarkoitettu?

Sporttisia jalkineita käytetään arjessa muutenkin kuin pelkästään pururadoilla ja treeneissä.

– Onhan se ammattilaisen näkökulmasta miellyttävä tilanne, että funktionaalinen jalkine on nyt eräällä tapaa muodikas, Vuohensilta luonnehtii.

Juoksukenkiä näkeekin ihmisten päällä niin vapaa-ajalla kuin myös kävelylenkeillä.

Nykyaikaiset juoksukengät on tarkoitettu eteenpäin menemiseen.Shutterstock

– Se on äärimmäisen hyvä kenkä. Se on myös paljon parempi jalan anatomialle ja koko kropalle, kun saat kengästä tukea ja vaimennusta, Tervasmaa puolestaan kertoo.

Kun juoksukenkää käyttää myös arkikenkänä, voi sen myös olettaa kuluvan nopeammin.

– Juoksukengäthän on tehty eteenpäin menemiseen. Jos pelaamme vaikka vähän tennistä tai käytämme samaa kenkää kuntosalilla tai metsässä kävellessä, saa kenkä tuolloin sivuttaista liikettä ja siinä kohtaa päällinen on jo aika kovilla, Tervasmaa kertoo.

Jos ajattelee nykyaikaisen ohuen ja saumattoman juoksukengän perimmäistä tarkoitusta, ovat ne tarkoitettu ensisijaisesti tiellä suoraan etenemiseen, eivät pelikentän tiukkoihin käännöksiin.

Juoksukenkien kestävyydessä on siis hiukan erilaiset säännöt siinä kohtaa, jos kenkää käyttää muuhunkin aktiviteettiin kuin pelkkään juoksuun, johon se on sataprosenttisesti tarkoitettu.

Tervasmaa suositteleekin, että käytössä olisi useammat kengät. Vaihtelemalla kenkiä myös niiden käyttöikä pitenee.

Maasto vai kaupunki?

Kun uutta juoksukenkää valitsee, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millaiseen maastoon kenkä parhaiten soveltuu.

– Niissä on eroja, onko kenkä tehty asfaltille vai maastoon. Kun mennään maastoon, niin kengästä tulee esimerkiksi hiukan jäykempi, Vuohensilta kertoo.

Partioaitan ostopäällikkö Teemu Vuohensilta suosittelee aina sovittamaan juoksukengän liikkeessä.Partioaitta / Krista Ylinen

Jos hankit kengät, jotka on tarkoitettu maastoon, on sen pohja pehmeä. Jos maastoon tarkoitettuja juoksukenkiä käyttääkin 300 päivää vuodesta kimmoisuutta vaativalla asfaltilla, pohja kuluu nopeammin rikki.

– Käyttöympäristö vaikuttaa huomattavasti siihen, että miten kenkä kuluu, Vuohensilta kertoo.

Maksaako laatu vai brändi?

Moni miettii urheilujalkineostoksilla, onko halpojen ja kalliiden lenkkareiden materiaaleissa ja valmistuksessa oikeasti merkittäviä eroja ja kuinka ison siivun brändi vie lopullisesta hinnasta.

– Meillä on maailman suurimpia brändejä juoksupuolella, ja niistä on täysin mahdoton sanoa, että mikä niistä olisi paras. Ei sellaista ole. Jokainen brändi tekee ihan järjettömän laadukkaita tuotteita, Tervasmaa kertoo.

Vuohensilta kehottaa tarkastelemaan kengän eri ominaisuuksia. Onko kenkä vedenpitävä ja minkä merkkinen vettä hylkivä kalvo kengässä on? Esimerkiksi Gore-Tex on markkinajohtaja ja tuo oman lisänsä kengän lopulliseen hintaan.

– Kyllä hinnasta pystyy vähän peilaamaan, eli mitä enemmän hintaa, niin karrikoiden sitä enemmän ominaisuuksiakin kengässä on, Tervasmaa toteaa.

Se ei kuitenkaan välttämättä peilaudu itse kengän kestävyyteen.

Ei kannata sokeana ostaa jotain tiettyä brändiä vain siksi, koska se on tällä hetkellä muodikas merkki.Shutterstock

Kengän merkillä on kuitenkin todennäköisesti jonkin verran vaikutusta lenkkitossujen hintoihin.

Voiko halvalla saada priimaa?

Halvat lenkkitossut voivat olla mukavat jalassa ja riittävän hyvät kävelylle, mutta ne eivät välttämättä ole optimaalisia juoksuun.

Jos juoksussa tarkastellaan kengiltä vaadittavia teknisiä ominaisuuksia, niin kalliimmilla lenkkitossuilla ihminen saa enemmän ominaisuuksia, jotka perustuvat tutkimuksiin ja testeihin.

Juoksukenkäostoksilla on hyvä ottaa huomioon millaisessa maastossa aiot liikkua.Shutterstock

– 5–15 kilometrin juoksulenkki asfaltilla vaatii kengältä ominaisuuksia, jotta kroppa kestää, Tervasmaa toteaa.

Kalliimmissa kengissä saatetaan käyttää neuloksissa vahvempia kuituja, jotka ovat hyvin erituntuisia, eri näköisiä ja hankauskestävyydeltään eri luokkaa halpoihin kenkiin verrattuna.

– Usein asiakas tulee liikkeeseen ja kertoo ostaneensa halvat kengät, lähti juoksemaan ja nyt jalat ovat aivan sairaan kipeät ja tuli katsomaan uusia tilalle, Tervasmaa paljastaa.

Yli sadasta eurosta ylöspäin kengän vaimennuksessa, pehmennyksessä ja rullaavuudessa käytetyt materiaalit ovat luonnollisesti parempia kuin halvimmissa malleissa.

Vuohensilta arvioi, että 150–160 euron hintahaarukassa voi saada jo hyvin laadukkaat juoksukengät.

– Sitten, kun harrastus syvenee ja lenkit pitenevät, niin se hintapistekin nousee, hän kertoo.

Yli 250 euron juoksukenkien kategoriassa voidaan puhua jo eräänlaisista juoksijan työkaluista.

Vuohensilta ei suosittele korkeamman hintatason kenkiä ainakaan täysin noviiseille.

– Sellainen korkeamman hintapisteen kenkä ei edes välttämättä sovi siihen, kun vasta aloitellaan juoksuharrastusta, hän arvioi.

Tiesitkö tästä kikasta? Näin lenkkitossut kannattaa oikeasti sitoa. Juttu jatkuu videon alla.

1:31 Tällainen on juoksijan lukkosolmu.

Sopiiko kenkä jalalle?

Vuohensilta rohkaisee perehtymään eri merkkien valikoimaan etukäteen. Erot eri brändien kengissä liittyvät esimerkiksi kengän lestin muotoon. Toiselle jalalle istuu paremmin Adidas, kun taas toiselle sopii Asicsit.

– Selvitä, mitä brändit tarjoavat. Sitten tietysti myymälässä sovittaessa saat apua, hän kannustaa.

Hyviä juoksukenkäbrändejä ovat myös esimerkiksi Salomon, Hoka tai Altra. Eri brändeillä on kuitenkin erilaista muotoilua. Toisella merkillä kengän varvasboksi on leveä ja tilava. Se voi sopia tietynlaiselle jalalle, mutta ei välttämättä kaikille.

Kengän kestävyydessä olennaista onkin löytää omalle jalalle ideaali malli, jotta esimerkiksi pottuvarvas ei pääse kaivamaan kengänkärkeä rikki.

– Jos siis mietimme kestävyyttä ja käyt paljon lenkillä, vaikka kahden kesän ajan, niin loppujen lopuksi on se kaksi kesääkin aika pitkä aika yhdelle kenkäparille, jos sitä käytetään oikeasti paljon, Tervasmaa arvioi.

Sen takia ei kannata olla liian brändiuskollinen, vaan mieluummin rehellinen oman jalan rakenteelle.

– Kun kenkä on aidosti jalalle oikeanlainen ja oikeankokoinen, niin silloin se kestävyyskin on parempi, Tervasmaa muistuttaa.

Sekä Vuohensilta että Tervasmaa suosittelevat aina sovittamaan kengän liikkeessä.

