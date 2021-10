Koronaviruksen ilmaantuvuus lähti laskuun – sairaalahoidossa 215 ihmistä

Suomessa on raportoitu tänään 659 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 384 tartuntaa, mikä on 402 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Toisen koronarokotuksen saanut jo yli 77 prosenttia yli 12-vuotiaista

Toisen koronavirusrokotuksen on Suomessa saanut 77,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kertoo THL. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 3,78 miljoonaa ihmistä.Ensimmäisen koronavirusrokotuksen on saanut 85,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen annoksen saaneita on noin 4,17 miljoonaa.