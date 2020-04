Kuka saa tehohoitoa, jos paikoista on pula? Teho-osaston ylilääkäri vastaa: "On vaikeaa toteuttaa arviointia, jos kamppaillaan elämästä ja kuolemasta"

Paikkoja jaetaan toipumisennusteen mukaan

Hoitosuunnitelma helpottaa tiukan paikan tullen

– Nyt ollaan lähtötelineissä ja odotellaan. Suomen tehohoito ei vielä toistaiseksi ole ollut ylikuormittunut – tähän on tietysti auttanut se, että resursseja on lisätty huomattavasti.

– Asian kääntöpuolena taas muu hoito on kärsinyt. Kiireetöntä hoitoa on jonkin verran ajettu alas, mutta potilaat eivät silti häviä mihinkään, vaan he odottavat. Kun potilaita on odotettua vähemmän, voi sairaaloissa olla tyhjäkäyntiä ja tämä tarkoittaa tietysti taloudellisia seuraamuksia, Valtonen toteaa.