Miksi korona on edelleen yleisvaarallisten tautien listalla? STM:n asiantuntija vastaa

Tilaisuudessa esiin nousi myös EU:n koronatodistusten tarkastaminen matkustajilta Suomen rajoilla. Käytäntöä on arvosteltu tehottomaksi. Käytäntö onkin päättymässä Suomen rajoilla piakkoin.

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoi, että tartuntatautilain väliaikaiselle säännökselle ei olla hakemassa jatkoa. Pykälä on voimassa kesäkuun loppuun asti.

Status yleisvaarallisena tautina tarkastelussa syksyllä

Asiantuntijoilta kysyttiin myös koronavirukseen liittyvän taudin kuulumisesta yleisvaarallisten tautien listalle. Sen poistamista listalta on uumoiltu, kun tautitilanne on helpottunut. Taneli Puumalaisen mukaan asian kanssa ei ole syytä kiirehtiä eikä taudin kuuluminen listalle tarkoita sinänsä vielä mitään.

– Se tarkoittaa vain, että tartuntatautilääkäreillä on enemmän toimivaltuuksia estää taudin leviämistä. Kun ajattelemme koronapandemiaa ja eri virusvariantteja, niin meillä ei ole välitöntä kiirettä poistaa sitä yleisvaarallisten tautien listalta. Ensi syksynä, kun näemme epidemiatilanteen, voimme pohtia statuksen poistoa, totesi Puumalainen.

– Vara on viisautta eikä vahingon enne. Influenssan ja koronan yhdistelmätilanne on pidettävä mielessä ja siihen on varauduttava sekä tarkistettava, miten rokotussuoja toimii myöhemmin, hän totesi.