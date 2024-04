Tupac Shakurin kuolinpesä uhkaa artisti Drakea oikeustoimilla tekoälykappaleen vuoksi

Kingin mukaan loukkausta pahentaa se, että Lamar on kuolinpesän jäsenten hyvä ystävä ja on vain kunnioittanut Tupacia ja hänen perintöään julkisesti.

Kappale on osa Draken ja Lamarin välistä nokittelua, kun rap-artisti Future ja tuottaja Metro Boomin julkaisivat kappaleen Like That, jossa vieraileva räppäri Lamar väitti olevansa Drakea ja J. Colea parempi artisti. Drake vastasi loukkauksilla Lamaria ja muita vähättelevällä kappaleellaan Push Ups ja jatkoi niitä Taylor Made Freestyle -kappaleessaan.

Draken tekoälykappale tulee vuosi sen jälkeen, kun hänen ja artisti The Weekndin tekoälyääniä käytettiin tuottaja Ghostwriter977:n suositussa Heart on My Sleeve -kappaleessa. Universal Music Group poistatti kappaleen suoratoistopalveluista ja sanoi, että tekoälykappaleet osoittavat, miksi alustoilla on oikeudellinen ja eettinen vastuu estää palvelujen käyttö artisteja vahingoittavilla tavoilla.