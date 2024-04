Kesätyöntekijä: Nämä viisi asiaa sinun tulee tietää

Monelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

Koska uuden äärellä on luonnollista kokea jännitystä ja innostusta, on nuoren ja etenkin kokemattoman työntekijän hyvä pitää mielessä muutamia seikkoja, jotka auttavat pitämään huolta siitä, että tulee kohdelluksi oikein ja lakien mukaan.

1. Pyydä työsopimus kirjallisena, älä allekirjoita suin päin

– Viesti on hyvä tapa, sillä silloin kysymisestä jää myös kirjallinen jälki.

2. Perehdytys

Uudella työntekijällä on oikeus saada kunnon perehdytys työhönsä, jossa käydään läpi työntekoon vaadittavat välineet, mahdolliset suojavarusteet, ohjeet koneiden käsittelyyn ja muut turvallisuusohjeet.

– Mitä nuorempi työntekijä on, sitä tärkeämpää on, että ohjausta ja opastusta on tarpeeksi.