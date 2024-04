STT:n tiedot: Hallituksella kolme vaihtoehtoa kotitalousvähennyksen leikkaamiseen

Kotitalousvähennyksestä etsitään sadan miljoonan euron säästöä hallituksen kehysriihipäätöksen mukaisesti. STT:n tietojen mukaan hallituksen pöydällä on kolme vaihtoehtoa, miten se voidaan toteuttaa: korvausprosenttia alentamalla, omavastuuta korottamalla tai enimmäismäärää alentamalla.

Yksi ja tällä hetkellä tiettävästi todennäköisin vaihtoehto on, että enimmäismäärää ja korvausprosenttia alennetaan. Näin teki Antti Rinteen (sd.) hallitus vuonna 2019.

Hallituslähteistä painotetaan, että kotitalousvähennys halutaan säilyttää mahdollisimman monelle houkuttelevana vaihtoehtona ja siksi prosentteja ei ole järkevää ainakaan kovin paljon alentaa. Käyttö on kannustavampaa, jos verotuksessa saa vähentää mahdollisimman paljon.

Voimaan ensi vuoden alusta

Päätös on tehtävä vielä kevään aikana, jotta ehdotus saadaan kesäksi lausunnoille. Valtiovarainministeriöstä (VM) kerrotaan, että kotitalousvähennyksen muutoksia koskeva valmistelu on lähiaikoina alkamassa ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä eduskunnalle.