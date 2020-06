Tuomarin kysymys oli liikaa Vasaratien murhasta syytetylle 19-vuotiaalle – puhkesi kyyneliin käräjäsalissa

Yksi jutun kolmesta tuomarista kysyi viimeisenä kysymyksenään, mitä mieltä syytetty nyt jälkikäteen on käsiteltävästä asiasta.

Syytetty sanoi, että hän lähettää runsaasti kuvia itsestään Snapchat-sovelluksessa ja että näitä kuvia on ollut mahdollista kaapata. Hän vakuutti myös, että ei ole kertonut kenellekään isänsä naisystävän matkasuunnitelmista.

Syytetyn mukaan välit isään olivat huomattavasti parantuneet viime aikoina isän raitistumisen myötä. Syytetty sanoi myös, että hänellä ei ole juurikaan tietoa isänsä omaisuudesta. Hän on tiennyt isänsä osuudesta autoliikkeessä, mutta muutoin hänen käsityksensä on ollut lähinnä se, että isällä on muun muassa asuntovelkaa.