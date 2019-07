Arabianrannan murhasta syytetty eno oli teon tehdessään syyntakeeton – puukotti 7-vuotiaan siskonpoikansa kuoliaaksi, mies myöntää teon tappona

Helsingin käräjäoikeus käsittelee juttua parhaillaan salaisena, mutta syyttäjä Eija Velitski kertoi oikeuden tauolla, että mielentilatutkimuksen mukaan mies oli ymmärrystä vailla eli hän on syyntakeeton.

Miehelle tehtiin mielentilatutkimus jo ennen oikeudenkäyntiä. Lausunnon mukaan mies on syyntakeeton ja hän on tahdon vastaisen hoidon tarpeessa.

Uhrin isää kuultiin jo

Oikeudenkäyntiin on varattu yksi päivä. Juttu käsitellään kokonaan suljetuin ovin.

– Prosessi on niin raskas, että oli tärkeää kuulla häntä ensimmäisenä, jotta hän pääsi sitten poistumaan paikalta, syyttäjä Eija Velitski kertoi oikeuden tauolla.

– Hän on käyttäytynyt hyvin rauhallisesti. Katsotaan nyt, miten pääsemme häntä kuulemaan, syyttäjä kertoi.

– Mielentilatutkimuksen mukaan hänet on todettu syyntakeettomaksi ja jos teko on tehty jonkinlaisessa mielenhäiriössä eikä siitä ole muistikuvia, niin häntä ei ole silloin tarpeellista kuulla, Jaatela sanoi.

Rikos tapahtui lähiomaisten kesken

– Tämä rikos on lähiomaisten kesken tapahtunut, joten tässä tulee väistämättä esiin yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja ja lisäksi näitä terveystietoja, joista osa on jo lain mukaan salassa pidettäviä.

– Tässä jutussa olisi ollut hyvin vaikea edetä, jos se olisi ollut julkinen, koska olisimme joutuneet koko ajan varomaan, että emme kysy mitään sellaista, mikä on salaista tietoa saati sitten mitä toinen olisi pystynyt vastaamaan, Velitski perusteli.

Järkytti kaikkia – myös syyttäjää

– Tämä asia on ollut niin paljon julkisuudessa ja monet miettivät, miten tämä asia ylipäätään päättyy. Ihmiset saisivat jutun jollain tavalla mielestään pois, jos asialle tulisi jonkinlainen päätepiste.

– Se on ihan selvä, että se järkyttää, varsinkin silloin, kun pieni lapsi on uhrina. Tällaisissa tapauksissa käyn aina kerran asian tunnetasolla läpi, mutta siihen ei voi jäädä, koska tällaisia juttuja ei pysty ajamaan, jos sen tekee tunteella. Se on pakko siirtää sivuun ja sitten sen ajaa ammattiminänä läpi, Velitski kuvaili omia tunteitaan.