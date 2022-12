Miksi kahvi kakattaa? Näin ilmiötä voi selittää

Kahvin ulostamistarvetta lisäävää vaikutusta on kuitenkin selitetty useilla eri teorioilla.

1. Kahvi saa suolen supistelemaan

Monesti viitataan parinkymmenen vuoden takaiseen pieneen tutkimukseen , jossa kahvin huomattiin stimuloivan ulostetta ulos kuljettavan paksusuolen aktiivisuutta yhtä paljon kuin tuhannen kalorin aterian. Myöhemmin on esitetty, että kahvin sisältämä kofeiini lisää joillain ihmisillä mahahappojen tuotantoa ja suolen liikkeitä.

Kahvi on monimutkainen aine, joka sisältää yli tuhat kemiallista yhdistettä, huomauttaa The New York Times. Kofeiinilla epäillään olevan joka tapauksessa näppinsä pelissä sumpin aiheuttamassa vessahädässä. Vuonna 2008 julkaistussa pienessä tutkimuksessa havaittiin, että kofeiinijauhe voimisti peräaukon sulkijalihaksen supistelua ja alensi aistiherkkyyttä, mikä johti aikaisempaan ulostamistarpeeseen.