Mikko Rantasen lähtö mursi Colorado-valmentajan – "Ei tee siitä yhtään helpompaa"

Colorado Avalanchen päävalmentaja Jared Bednar on myöntänyt pettymyksensä Mikko Rantasen lähtöön. Rantanen kaupattiin lauantain vastaisena yönä Carolina Hurricanesiin, jossa NHL:n suomalaistähti pelasi ensimmäisen ottelunsa viime yönä.

Avalanche hävisi ensimmäisen ottelunsa ilman Rantasta, kun se kärsi 1–3-tappion Boston Bruinsille sunnuntain vastaisena yönä.

Ottelun jälkeen kukaan ei kuitenkaan halunnut puhua itse pelistä. Päällimmäisenä mielessä oli joukkueen pukukopista kadonnut Rantanen.

– Tämä on rankka päivä. Todella rankka päivä. Kuin menettäisi hyvän ystävän, hyvän joukkuetoverin ja loistavan pelaajan. Se on vaikeaa, päävalmentaja Jared Bednar sanoi pettyneenä.

Artikkeli jatkuu upotuksen jälkeen.

Rantanen ja Colorado neuvottelivat pitkään uudesta sopimuksesta, mutta osapuolet eivät koskaan päässeet numeroista yhteisymmärrykseen. Bednar ymmärtää sopimusasian päälle, mutta siirtoa oli silti vaikea sulattaa.

– Ymmärrän asian bisnespuolen. Se on kaksisuuntainen katu, eivätkä he saaneet sopimusta aikaan. Joukkueet soittelevat, ja se on bisnestä. Sinun on saatava, mitä voit, Bednar pyöritteli.

– Uskon, että meillä on hyviä pelaajia, jotka voivat tulla ja auttaa meitä, mutta se ei tee siitä yhtään helpompaa. On vaikeaa nähdä Mikon lähtevän.

Elefantti huoneessa

Bednar sanoi, että hän puhui Rantasen lähdöstä joukkueen kesken ennen viime yön ottelua. Moni oli tilanteesta allapäin.

– Se vaikuttaa heihin kaikkiin. Heidän hyvä ystävänsä lähtee. Uskon myös, että he kaikki ymmärtävät bisnespuolen. Meidän tiimimme ymmärtää, Mikko ymmärtää, Bednar jatkoi.

– Se ei ole koskaan helppoa, mutta uskon, että siihen on varmasti puututtava hieman. Varsinkin Mikon kaltaisen pelaajan kohdalla.

28-vuotias Rantanen pelasi Coloradolle tällä kaudella 49 peliä ja takoi niissä 25 maalia ja 39 syöttöä. Koko NHL-uransa aikana Rantanen on kerryttänyt 619 peliä, joissa hän on tehnyt 681 pistettä eli yli pisteen per ottelu.

LUE MYÖS: Coloradolta tunteikas ylistys seuran jättävälle Mikko Rantaselle