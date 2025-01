Mikko Rantanen debytoi – syrjäytti heti Sebastian Ahon

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes hävisi jatkoajalle venähtäneessä ottelussa New York Islandersille maalein 2–3.

Carolinan paidassa debytoi lauantaisessa kohtaamisessa suomalainen hyökkääjätähti Mikko Rantanen. Colorado Avalanchesta paljon huomiota saaneen pelaajakaupan myötä Carolinaan siirtynyttä Rantasta peluutettiin vajaat 19 minuuttia, mutta tehotykin pistetili ei päässyt vielä aukeamaan uuden kotiseuran riveissä.

Carolinan muut suomalaiset olivat sen sijaan hyvässä vireessä. Jesperi Kotkaniemi kirjautti syöttöpisteen Jack Roslovicin avausosumasta. Sebastian Aho puolestaan taiteili rannelaukauksensa maalin perälle vain reilu minuutti Roslovicin onnistumisen jälkeen.

Ottelun ensiminuuttien osumat jäivät kuitenkin Carolinan illan viimeisiksi. Anders Lee onnistui tasaamaan tilanteen päätöserässä ja Brock Nelson teki voittomaalin, kun jatkoaikaa oli pelattu parisen minuuttia.

Rantanen syrjäytti pistekärki Ahon

Uutena vahvistuksena Hurricanesilla oli perjantaina ilmoitetun kaupan jäljiltä myös Chicago Blackhawksista saatu hyökkääjä Taylor Hall.

Hallille siunaantui jääaikaa vain noin 11 ja puolen minuutin verran. Hän jäi Rantasen tavoin tehopisteittä ensimmäisessä Hurricanes-ottelussaan.

Vaikka Rantanen jäi Hurricanes-debyytissään pisteittä, paukautti hän siirron myötä kertaheitolla Carolinan sisäisen pistepörssin kärkeen 64 pisteellään.

Ennen tämän viikon pelaajakauppoja seuran pistekärki oli ollut Aho, joka on tehnyt tällä kaudella tehot 16+34.

Kotkaniemi on puolestaan tehnyt kuluvalla kaudella kymmenen maalia ja kirjauttanut 14 syöttöpistettä. Vasta 12 ottelua NHL:ssä pelanneen Juha Jääskän tilillä on puolestaan yksi syöttöpiste.

Rantasen ex-seura hävisi

Rantasen entinen seura Colorado Avalanche jäi niin ikään voitotta pelaajakaupan jälkeen. Colorado vieraili lauantaina Bostonissa, jossa isäntäjoukkue Bruins kaatoi denveriläisseuran maalein 3–1.

Coloradolaisten ainoan maalin teki Artturi Lehkonen, jonka toisen erän alun osumaa oli mukana rakentamassa seuratoveri Juuso Pärssinen.

LUE MYÖS: Coloradolta tunteikas ylistys seuran jättävälle Mikko Rantaselle

Lehkonen avasi osumallaan myös ottelun maalitilin. Seuraava osuma nähtiin päätöserän ensimmäisellä minuutilla, kun Morgan Geekie toi illan ensimmäisellä osumallaan isännät vieraidensa tasalle.

Geekie heilutti verkkoa jälleen vain reilut viisi minuuttia ensimmäisen maalinsa jälkeen. Loppulukemat viimeisteli vuorostaan David Pastrnak, jonka rannelaukaus löysi tyhjän verkon aivan ottelun viimeisillä sekunneilla.

Pastrnak askarteli kovat tehot, sillä hän nappasi lisäksi syöttöpisteen kummastakin Geekien maalista. Kaksikon lisäksi ottelun tähtiin lukeutui Boston-veskari Jeremy Swayman.

Pitkäaikaisen suomalaistähtensä menettänyt Colorado ei jäänyt pelaajakaupassa tyhjin käsin, vaan sai uutta verta Carolinan riveistä. Avalanchen paidassa nähtiin lauantaina ensimmäistä kertaa Martin Necas ja Jack Drury. Kaksikko jäi ensimmäisessä Avalanche-ottelussaan tehopisteittä.

Dallas voittoon suomalaisottein

Kierroksen muissa otteluissa Dallas Stars haki St. Louis Bluesista 2–0-vierasvoiton.

Jevgeni Dadonovin avausmaalista kirjattiin syöttöpiste Miro Heiskaselle. Dallasin toisesta osumasta sen sijaan vastasi Esa Lindell. Suomalaispuolustajan maalin syöttäjiksi merkittiin Dadonov ja Roope Hintz.

Ottelun ykköstähti oli nollapelin Dallasille torjunut Casey DeSmith. Hänen lisäkseen tähtien joukkoon ylsivät Dadonov ja Heiskanen.

Seattle Kraken puolestaan kaatoi kotikaukalossaan Pittsburgh Penguinsin maalein 4–1.

Eeli Tolvanen teki Seattlen kolmannen maalin, kun taas Kaapo Kakko nappasi syöttöpisteen Matty Beniersin 4–1-osumasta.

Pittsburghin illan ainokaiseksi jäi Sidney Crosbyn 1–1-tasoitus.

Kanadan puolella Edmonton Oilers isännöi Buffalo Sabresia, jonka kanadalaisseura kaatoi lukemin 3–2.

Edmontonin Kasperi Kapanen kirjautti itselleen syöttöpisteen Ryan Nugent-Hopkinsin 2–2-tasoituksesta. Nugent-Hopkins onnistui tuon jälkeen vielä sinetöimään päätöserässä ottelun loppulukemat.

Buffalon riveistä Henri Jokiharju jäi pisteittä, ja suomalaisveskari Ukko-Pekka Luukkonen oli huilivuorossa.

Fleury ohitti Royn minuuttitilastossa

Calgary Flames kukisti vieraissa Minnesota Wildin maalein 5–4.

Tulos ei varmastikaan ollut kotiyleisön mieleen, mutta ilta oli Wildille muulla tavoin merkittävä. Minnesotan kanadalaismaalivahdista Marc-Andre Fleurystä tuli ottelun myötä toisiksi eniten minuutteja NHL-jäillä pelannut maalivahti. Fleury on lauantaisen ottelun myötä pelannut NHL:ssä yhteensä 60 236 minuuttia ja yhden sekunnin.

Fleury siirtyi ohi takavuosien maalivahtilegenda Patrick Royn, joka debytoi noin vuosi sitten New York Islandersin päävalmentajana. Hän ohitti Royn yhteensä parillakymmenellä minuutilla.

Ykkössijaa pitää Royn tavoin veskarinuransa jo lopettanut Martin Brodeur, jolla on tilillään NHL-minuutteja yli 74 400. Brodeur saanee toistaiseksi pitää kärkisijansa kyseisellä listalla, sillä 40-vuotias Fleury on ilmoittanut jättävänsä NHL:n tämän kauden jälkeen.

Yli tuhat ottelua NHL:ssä pelannut Fleury on Brodeurin jäljessä toisella sijalla myös maalivahtien voittotilastossa. Brodeur voitti urallaan 691 ottelua, kun taas Fleuryn lukema on tällä hetkellä 571. Fleuryllä on voittoja 20 enemmän kuin kolmantena tulevalla Roylla. Jos pudotuspelit otetaan mukaan laskuihin, jää Fleury Royn taakse kolmanneksi.