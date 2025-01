Coloradolta tunteikas ylistys seuran jättävälle Mikko Rantaselle

Varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa tuli tieto, että Colorado Avalanchen suomalaistähti Mikko Rantanen on kaupattu Carolina Hurricanesiin. Rantanen tahkosi NHL:ssä Coloradon paidassa kaudesta 2015-2016 lähtien. Colorado julkaisi Instagramissa tribuuttivideon Rantaselle.

Rantanen ehti pelata seurassa kymmenen kauden ajan ja keräsi 619 runkosarjan ottelussa tehopisteet 287+394=681. Pudotuspelejä kertyi 81 ja tehoja 34+67=101. Kohokohtana Coloradon paidassa oli kaudella 2021-2022 voitettu Stanley Cup.

Rantanen ylsi kymmenen kauden aikana Coloradon kaikkien aikojen pistetilastossa seitsemänneksi. Maalitilastossa suomalainen on kuudentena ja syöttöpisteissä seitsemäntenä. Colorado on halunnut muistaa sosiaalisessa mediassa Rantasta tribuuttivideolla, jolla on suomalaisen huippuhetkiä seuran paidassa.

Katso alta Coloradon tribuuttivideo Mikko Rantaselle. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.