Mikko Rantasesta katkeraa puhetta Carolinan leiristä

Carolina Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour ja hyökkääjä Jordan Martinook kommentoivat Mikko Rantasen lähtöä seurasta.

Carolina naarasi Rantasen Colorado Avalanchesta tammikuun lopussa. Siirto, josta Rantanen oli tiettävästi kieltäytynyt aiemminkin, tuli suomalaistähdelle yllätyksenä.

Lopulta Rantanen viihtyi Hurricanesin paidassa vain 13 ottelun ajan. Carolina ja Rantanen eivät päässeet jatkosopimuksesta yhteisymmärrykseen, minkä vuoksi suomalaistähti kaupattiin perjantain siirtotakarajalla Dallas Starsiin.

Carolinan päävalmentajalta Brind’Amourilta kysyttiin lauantain lehdistötilaisuudessa, pitikö hän Rantasen epäselvää sopimustilannetta häiriötekijänä joukkueen kannalta.

– Aistin sen tavasta, jolla pelasimme. Se ei vain tuntunut oikealta, Brind’Amour myönsi The Hockey Newsin toimittaja Ryan Henkelin mukaan.

Brind’Amourin mukaan Rantasella oli saman tien muutama kaupunki mielessä, missä mieluummin jatkaisi uraansa.

– Luulen, että meiltä meni vähän koko juttu ohi. Pelaaja tuli ja hänellä oli jo ajatus, missä hänen pitäisi olla. Luulen, että hänellä oli vain pari kaupunkia (mielessä), ja niin kävi. Tämä ei vain sopinut hänelle, hän jatkoi.

Brind’Amour oli kuitenkin halukas jättämään aiheen taakseen.

– Tämä on ollut oudot pari kuukautta. Mutta uskon, että kun pöly laskeutuu, meillä on todella hyvä joukkue täällä. Minulla on hyvä fiilis, ja uskon, että kaikilla pelaajillakin on. Tilanne oli outo, mutta se on nyt ohi.

Carolina Hurricanesin 32-vuotias kanadalaishyökkääjä Jordan Martinook otti myös kantaa Rantasen tilanteeseen.

– Oli selvää, että [Rantanen] oli stressaantunut kaikesta melusta. Siihen liittyi paljon kaikenlaista, sanoi Martinook.

– Se oli luultavasti ainutlaatuinen tilanne, johon hän ei ollut valmistautunut, ja asiat menivät niin kuin menivät. En aio puhua pahaa mistään siitä. Niin vain kävi, ja nyt jatkamme eteenpäin joukkueemme kanssa.

Carolinan GM Eric Tulsky sanoi aiemmin, ettei Hurricanes "yksinkertaisesti tuntunut kodilta" Rantaselle.

Rantanen, 28, päättikin lopulta jatkaa uraansa Dallas Starsissa uudella kahdeksan vuoden mittaisella sopimuksella.

Rantanen debytoi Starsin paidassa sunnuntaiaamuna ja säväytti heti nakuttamalla tehot 1+1 Edmonton Oilersia vastaan.