Supertähti Mikko Rantanen kaupattiin NHL:ssä

Kaupassa on mukana kolme joukkuetta.

NHL-jääkiekkoilija Mikko Rantanen on kaupattu Colorado Avalanchesta Carolina Hurricanesiin. Pelaajakaupassa oli mukana yhteensä neljä NHL:ssä pelaavaa pelaajaa ja kolmantena NHL-joukkueena Chicago Blackhawks.

Colorado sai Carolinasta hyökkääjät Martin Necasin ja Jack Druryn. Lisäksi Colorado sai Carolinalta kaksi varausvuoroa.

Carolinaan siirtyi kaupassa Rantasen lisäksi hyökkääjä Taylor Hall Chicagosta sekä Ruotsissa pelaavan hyökkääjä Nils Juntorpin pelaajaoikeudet. Chicago sai kaupassa Carolinalta varausvuoron ja lisäksi Chicago maksaa 50 prosenttia Rantasen palkasta.

28-vuotias Rantanen on pelannut tällä kaudella NHL:ssä 49 peliä ja takonut niissä 25 maalia ja 39 syöttöä. Koko NHL-uransa aikana Rantanen on kerryttänyt 619 peliä, joissa hän on tehnyt 681 pistettä eli yli pisteen per ottelu.

Carolinassa Rantanen saattaa hyvinkin päästä pelaamaan toisen suomalaistähden eli Sebastian Ahon kanssa. Aho on ollut pitkään Carolinan avainpelaajia ja ykköskeskushyökkääjä.

Rantanen ja Aho voittivat yhdessä nuorten maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2016.

Suomalaisista Carolinassa pelaa vakituisesti myös Jesperi Kotkaniemi, minkä lisäksi myös Juha Jääskä on saanut peliaikaa.

Neuvottelut eivät edenneet?

Jo jonkin aikaa on huhuttu, etteivät Rantasen jatkosopimusneuvottelut Coloradon kanssa ole sujuneet toivotulla tavalla.

Rantasella on meneillään 9,25 miljoonaa kaudessa maksavan kuusivuotisen sopimuksensa viimeinen kausi. Hän on kesällä rajoittamaton vapaa agentti eli vapaa itse valitsemaan uuden seuransa niin halutessaan.

Carolina todennäköisesti on kiinnostunut tekemään Rantasen kanssa uuden sopimuksen, mutta ainakaan vielä sellaisesta ei ole tietoa.

Coloradon palkkatilanne on kinkkinen, sillä pistepörssiä johtava Nathan MacKinnon tienaa vuodessa 12,6 miljoonaa dollaria.

Parin vuoden päästä joukkueella on edessään myös usein NHL:n parhaana pidetyn puolustajan Cale Makarin sopimusneuvottelut. Makarin nykyisiin 9 miljoonan vuosituloihin on odotettavissa roima korotus.