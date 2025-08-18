Entinen NHL-pelaaja menehtyi kamalaan sairauteen – ruotsalainen joukkuekaveri koki aiemmin saman kohtalon

NHL:ssä aikoinaan kuusi kautta pelannut kanadalainen Mark Kirton kuoli sunnuntaina, liiga kertoo. Parantumatonta ALS-tautia sairastanut Kirton oli 67-vuotias.

ALS-tauti rappeuttaa lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja ja johtaa vähitellen lihasten surkastumiseen. Kirtonilla todettiin ALS vuonna 2018, ja hän oli mukana potilasjärjestöjen kautta keräämässä yli miljoonaa dollaria taudin tutkimiseen. NHL-legenda Wayne Gretzky kuvaili Kirtonia sankariksi.

ALS-tautiin kuoli loppuvuonna 2022 ruotsalainen NHL-suuruus Börje Salming, joka oli Kirtonin joukkuekaveri Toronto Maple Leafsissa 1980-luvun taitteessa.

NHL:n mukaan ALS on vienyt viime vuosina myös Calgary Flamesissa seurajohdossa toimineen Chris Snow'n ja Ottawa Senatorsin entisen apuvalmentajan Bob Jonesin.

Keskushyökkääjä Kirton pelasi NHL:ssä 266 runkosarjaottelua vuosina 1979–85. Hän kokosi Torontossa, Detroitissa ja Vancouverissa uratehot 57+56.