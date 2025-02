Mikko Rantanen ajamassa Carolinan pakkorakoon – suomalaistähdestä tehty huomio enteilee suuria: "Näyttävät typeryksiltä"

Kesken kauden Colorado Avalanchesta Carolina Hurricanesiin kaupattu Mikko Rantanen on pyörinyt jälleen siirtospekulaatioiden keskellä NHL:n lähestyvän siirtorajan alla.

Mikko Rantasen tulevaisuus on ollut yksi NHL:n kuumimpia puheenaiheita läpi kauden. Alkukaudesta kiekkokansa spekuloi villisti Coloradon ja Rantasen jatkosopimusneuvotteluilla. Lopulta tilanne päätyi siihen pisteeseen, että Colorado kauppasi Rantasen Carolinaan.

Olisi voinut kuvitella, että jättikaupan myötä Rantasen nimi olisi pyyhitty yli siirtospekulaatioista, mutta toisin on käynyt. Suomalainen supertähti on edelleen yksi kuumimmista nimistä NHL:n siirtomarkkinoilla.

Syy tähän on yksinkertainen. Rantanen ei ole vielä tehnyt päätöstä, haluaako hän solmia jatkosopimuksen Carolinan kanssa. Sportsnetin toimittaja Elliotte Friedmanin mukaan Carolina on tehnyt Rantaselle jättimäisen kokonaisarvoltaan yli 100 miljoonan dollarin sopimustarjouksen.

Friedmanin mukaan kyse on enää siitä, mitä Rantanen haluaa tehdä.

– Tällä hetkellä Hurricanes odottaa saavansa Rantaselta jonkinlaisen signaalin siitä, mihin suuntaan hän on kallistumassa. Rantanen järkyttyi kaupasta, ja joskus tarvitset vain aikaa kasataksesi ajatuksesi. Carolina on pelannut paljon vieraissa ja 4 Nations -turnaus oli välissä. Hänellä ei ole ollut aikaa nähdä, millaista Carolinassa oikein on, Friedman kertoo NHL Networkin videolla.

Friedmanin tietojen mukaan Carolina pystyy tarjoamaan Rantaselle rahakkaamman sopimuksen kuin muut NHL-seurat.

– He voivat tarjota hänelle kahdeksan vuoden sopimuksen. Vapaana agenttina hän voi saada 7 vuoden ja 14 miljoonan dollarin vuosipalkan. Se tekee 98 miljoonaa. Kahdeksan vuoden sopimuksella Carolina voi päihittää tuon tarjouksen, Friedman spekuloi.

Rantasen alku Carolinassa on ollut tehojen valossa vaisu. Coloradossa hurjia tehoja paukuttanut suomalaistähti on tehnyt uudessa seurassaan kahdeksan ottelun aikana vain vaatimattomat kolme tehopistettä.

TSN:n toimittaja Darren Dreger on tehnyt huolestuttavan huomion Rantasen elekielestä Carolina-paidassa. Dregerin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, ettei Rantanen ole halukas solmimaan jatkosopimusta Carolinan kanssa.

– Katsoin eilisen pelin, enkä usko, että Mikko Rantasella on enää hauskaa. En usko siihen. Tällä hetkellä hän ei ole halukas harkitsemaan sitä. Se on todella paha tilanne, Dreger pohtii TSN 1200 -radiokanavalla.

Dreger korostaa, että on täysin luonnollista, että Rantanen tarvitsee aikaa kasatakseen ajatuksensa tulevaisuudestaan ja uudesta joukkueestaan.

– Colorado piti hänet pimennossa tuosta siirrosta. Hän kertoi olleensa valmis palkanalennukseen. Hän käy läpi vielä tuota prosessia. Kuka tietää, mitä vielä tapahtuu.

"Jos he jäävät tyhjin käsin, he ovat NHL:n suurimpia typeryksiä"

Jos Rantanen ei solmi jatkosopimusta, voi suomalaistähti olla hyvinkin jälleen kauppatavaraa ennen kuin NHL:n siirtoraja sulkeutuu 7. maaliskuuta. Tilanne on Carolinan osalta kinkkinen, sillä se maksoi Rantasesta kovan hinnan, joten jääminen tyhjin käsin olisi seuralle katastrofi.

Vastaavanlainen tilanne nähtiin viime kaudella, kun Carolina hankki siirtorajan kynnyksellä Jake Guentzelin, joka ei kuitenkaan solminut jatkosopimusta seuran kanssa, vaan vaihtoi kesän siirtomarkkinoilla maisemaa jättäen Carolinan tylysti tyhjin käsin.

Carolina ei halua, että sama tilanne toistuu, joten se voi joutua vielä pakon edessä kauppaamaan Rantasen. Entinen NHL-pelaaja ja suositun Spittin' Chiclets -podcastin juontaja Paul Bissonnette uskoo, että Rantanen on tällä kaudella vielä kauppatavaraa.

– Jos he (Carolina) jäävät taas tyhjin käsin, he ovat NHL:n suurimpia typeryksiä NHL:ssä. En usko, että Rantanen tekee jatkosopimusta Carolinaan. Heidän on pakko kaupata hänet. Voitko kuvitella heidän jäävän tyhjin käsin ja Rantanen lähtee, eikä heillä ole Martin Necasia, Guentzelia, Rantasta. Hyvästi kaikki varausvuorot ja muut, joista he luopuivat. Tuo on huonoa johtamista. Jos he pitävät hänet, eivätkä saa häntä tekemään jatkosopimusta, niin he näyttävät typeryksiltä, Bissonnette paaluttaa podcastissaan.

On selvää, että Carolina ei halua Guentzel-tilanteen toistuvan tällä kaudella Rantasen kohdalla. Seuran johtoporras joutuukin pohtimaan seuraavaa liikettään hyvinkin tarkasti, mikäli Rantanen kirjoita nimeään jatkosopimukseen NHL:n siirtorajaan mennessä.

– He ovat oppineet siitä ja tehneet hyvän tarjouksen hyvissä ajoin. Isoin kysymys on, mikä on Rantasen aikataulu? Pystyykö hän antamaan vastauksen ennen ensi viikon perjantaita? Ja jos vastaus on ei, ottavatko riskin ja uskovat siihen, että he voivat vielä vakuuttaa hänet ja jahtaavat Stanley Cupia tosissaan, Friedman pohtii.

– Carolina on hyvä joukkue, kun he pelaavat hyvin. Ehkä he menestyvät. Ehkä pitävät hänestä kiinni ja menestyvät pudotuspeleissä ja Rantanen muuttaa mielensä. Tuo on paha tilanne, Dreger komppaa.

Rantasen epäselvä tilanne voi vaikuttaa hyvinkin merkittävästi tämän kauden siirtohuipennukseen, sillä monet seurat seuraavat suomalaistähden tilannetta hyvinkin tarkalla silmällä.

Mikäli Carolina päättää kaupata Rantasen, on joukkueella yksi tärkeä vipuvarsi, jonka myötä Carolina voi saada Rantasesta kovimman mahdollisen vastineen.

Rantasen jättikaupan yhteydessä Chicago Blackhawks otti puolet suomalaisen palkasta maksettavakseen. Mikäli Carolina tekee saman, jää uuden potentiaalisen omistajan maksettavaksi vain vaatimattomat 2,3 miljoonaa dollaria, mikä on Rantasen kaltaisesta supertähdestä todellinen lottovoitto.

– Monet joukkueet varmasti ajattelevat, että heidän on parasta odottaa ja oltava täysin varmoja, ettei Rantanen vapaudu markkinoille. Koska jos hän onkin saatavilla, ja he ovat jo käyttäneet parhaat pelimerkkinsä, se voi maksaa mahdollisuuden saada hänet. Monet voivat odottaa, mitä Rantanen tekee, Friedman sanoo.

– Jos hän on saatavilla, hänestä tullaan käymään kilpailua. Jos Carolina on halukas pitämään puolet hänen palkastaan, hän on 2,3 miljoonan dollarin pelaaja. Kuka ei ottaisi Mikko Rantasta 2,3 miljoonalla? Se antaisi Carolinalle parhaimman mahdollisuuden tehdä hyvät kaupat, koska monet joukkueet taistelisivat hänestä.