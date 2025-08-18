Aleksander Barkov ja Patrik Laine keräsivät mojovan hyväntekeväisyyspotin – "Tämä on sitä työtä, mikä itselle merkitsee"

NHL:ssä pelaavat suomalaistähdet Aleksander Barkov ja Patrik Laine keräsivät komean hyväntekeväisyyspotin lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi.

Barkov ja Laine järjestivät lauantaina Laine & Barkov Charity Golf -hyväntekeväisyystapahtuman. Golfkisan yhteydessä tähtikaksikko jakoi muun muassa nimikirjoituksia faneille ja vetivät omia rastejaan golfkisan yhteydessä.

Laine ja Barkov keräsivät hyväntekeväisyystapahtumassa komeat 126 300 euroa. Varat käytetään Tampereen rakenteilla olevan uuden lastensairaalan yhteyteen tulevien liikunta- ja ulkotilojen rakentamiseen.

Barkov ja Laine ovat kumpikin kunnostautuneet hyväntekeväisyystyössä niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassakin. Barkov palkittiin viime kaudella King Clancy Memorial Trophylla, joka myönnetään NHL-pelaajalle, joka on osoittanut johtajan esimerkkiä jäällä ja sen ulkopuolella sekä tehnyt tärkeää humanitääristä työtä.

Laine on viime vuosina puhunut avoimesti mielenterveysasioista, ja on lahjoittanut tehopisteistään rahaa hyväntekeväisyyteen. Hyväntekeväisyys onkin Laineelle tärkeä asia.

– Tämmöisiä juttuja, kun pääsee tekemään, ja tällaisista asioista puhumaan – ja kuulee positiivisia palautteita, miten tällaiset tilanteet ja puhumiset ovat muihin ihmisiin vaikuttaneet, niin kyllä siitä parempi fiilis tulee kuin yhdestäkään maalista, mitä uran aikana on tehnyt, Laine kertoi hyväntekeväisyystapahtuman yhteydessä MTV Urheilulle.

– Kun itselläkin hommat loppuvat joku päivä, niin ei kukaan muista monta maalia sitä on tullut tehtyä. Tämä on sitä jäljenjättöä, mitä täällä pyritään tekemään. Tämä on sitä merkityksellistä työtä. On ihan sama, tekeekö tässä kymmenen vai 40 maalia. Tämä on sitä työtä, mikä itselle eniten merkitsee. On aina hienoa, kun pääsee hyvää tekemään, Laine sanoi.