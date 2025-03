Karu paljastus Mikko Rantasen lähdöstä – Carolina-pomo: "Se ei sovi kaikille"

Carolina Hurricanesin GM Eric Tulsky jakoi näkemyksensä Mikko Rantasen lähdöstä sen jälkeen, kun NHL:n suomalaistähti oltiin kaupattu siirtotakarajan kynnyksellä Dallas Starsiin.

Rantanen, 28, siirtyi Carolinaan Colorado Avalanchesta tammikuun lopussa. Carolina ja Rantanen neuvottelivat pitkään uudesta sopimuksesta, mutta suomalaistähti ei Hurricanesin tekemään tarjoukseen suostunut.

Carolina joutui täten kauppaamaan Rantasen siirtotakarajalla Dallasiin, jolta seura sai vaihdossa Logan Stankovenin, kaksi ehdollista ykköskierroksen varasvuoroa (2026, 2028) sekä kaksi kolmannen kierroksen varausvuoroa (2026, 2027).

Carolinan GM Tulsky asteli siirtorajan umpeuduttua median eteen. Häneltä kysyttiin suoraan, mikä oli suurin tekijä sopimusneuvotteluiden kaatumiselle Rantasen leirin kanssa.

– En haluaisi puhua pelaajan puolesta, joten minun on vaikea vastata. Minun tuntemukseni kuitenkin oli, ettei tämä yksinkertaisesti tuntunut kodilta hänelle, Tulsky sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Kaikilla on heidän omat henkilökohtaiset tarpeensa. Meillä on hieno organisaatio, loistava valmentaja, mahtava pukukoppi, mutta se ei sovi kaikille. Tämä ei vai tuntunut kodilta hänelle, ja se on ihan okei. Kyse on kuitenkin kahdeksan vuoden sitoutumisesta.

"Ehkä olisimme voineet voittaa Stanley Cupin hänen kanssaan"

Tulsky sanoo, että olisi mielellään pitänyt Rantasen joukkueessaan. Kun jatkosta ei päästy sopuun, piti Carolinan kuitenkin pitää puolensa siirtoneuvotteluissa.

– Kaikkiaan hän on erittäin hyvä pelaaja. Se että hän olisi jatkanut joukkueessa olisi ollut oikein hyvä lopputulema. Ehkä olisimme voineet voittaa Stanley Cupin hänen kanssaan, Tulsky lisää.

– Meidän piti ottaa se tosiasia huomioon, kun mietimme mitä saisimme vaihdossa. Jos vaihtotarjouksia ei olisi ollut pöydällä, emme olisi tehneet sitä. Oli löydettävä tasapaino.

Carolina luopui tammikuussa Martin Necasista ja Jack Drurysta naaratakseen Rantasen Coloradosta itselleen. Tulskyn mielestä Rantasen kauppaaminen vaihdossa Stankoveniin ja lukuisiin varausvuoroihin oli lopulta kaikin puolin kannattavaa.

– Totta kai, Rantasen kauppaaminen oli tappio tällä kaudella. Mutta koimme, että meillä oli tarpeeksi voitettavaa tässä vaihtokaupassa nähdäksemme sen kannattavana koko organisaatiolle, Tulsky perusteli.

– Logan on pelaaja, jonka uskomme istuvan joukkueeseemme loistavasti saman tien, ja joka on tarpeeksi nuori jatkamaan kehitystään.

Rantanen ehti pelata Carolinassa vain 13 ottelua, joissa hän nakutti vaatimattomat tehot 2+4. Rantanen ja Dallas solmivat perjantai-iltana kahdeksanvuotisen sopimuksen, jolla NHL:n suomalaistähti tienaa 12 miljoonaa dollaria kaudessa.