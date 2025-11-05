



Mikko Rantaselta jättimäistä puhetta Miro Heiskasesta 0:44 Mikko Rantaselle 300. maali NHL:ssä – vain Selänne, Kurri ja Jokinen pystyneet samaan. Julkaistu 12 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Mikko Rantanen ja Miro Heiskanen nousivat isoon rooliin Dallas Starsin 4–3-voitossa Edmonton Oilersista. Starsin päävalmentaja Glen Gulutzan antoi tunnustusta suomalaisille ottelun jälkeen. Stars oli ottelussa kahdesti kahden maalin tappioasemassa, mutta nousi Rantasen (2+1) ja Heiskasen (1+0) johdolla tasoihin. Isännät varmistivat kaksi pistettä voittomaalikisassa. Rantanen kasvatti alkukauden 13 ottelun tehosaldonsa lukemiin 7+10=17. – Kaikki tietävät, mihin hän pystyy. Olen pelannut paljon häntä vastaan, ja onneksi hän on nyt meidän puolellamme. Hieno pelaaja, joka tekee isoja maaleja ja luo paikkoja, Heiskanen kehui maanmiestään ottelun jälkeen. Yllä olevalla videolla Rantasen ensimmäinen osuma, jolla hän nousi 300 NHL-runkosarjamaalin kerhoon.





Päävalmentaja Gulutzan luonnehti Rantasta "isoksi pelaajaksi Starsille".

– Hän oli loistava jäällä, minkä lisäksi hän on hieno kamppailija ja mahtava johtaja.

Heiskanen nousi esiin tärkeän 3–3-tasoitusmaalin lisäksi Oilersin suurimman tähden Connor McDavidin varjostajana jatkoajalla. McDavidin vauhtipeli on erityisen vaarallista kolmella kolmea vastaan, mutta tällä kertaa hän jäi pimentoon suomalaispakin vartioinnissa. Varsinaisella peliajalla McDavid kokosi tehot 1+1.

Juttu jatkuu videoupotuksen alla.

Lehdistötilaisuudessa nostettiinkin esiin Rantasen arvio Heiskasesta, minkä mukaan suomalainen on yksi kolmesta puolustajasta, jotka pysyvät McDavidin myllyssä mukana. Muut ovat Coloradon Cale Makar ja Vancouverin Quinn Hughes – molemmat liigan parhaiksi pakeiksi valittuja tähtiä.

– Hän (Rantanen) on oikeassa. Hän (Heiskanen) pystyy neutralisoimaan. Ja siihen eliitti pystyy, kun he pelaavat vastakkain, Gulutzan vastasi.

– Siksi Miro on yksi liigan parhaita puolustajia.

McDavid ja Oilersin toinen tehohirmu Leon Draisaitl saavatkin aina jatkoajan alkuun paljon vastuuta. Gulutzan tietää tämän Oilersin entisenä apuvalmentajana.

– Olen nähnyt heidän pelaavan kolmella kolmea vastaan paljon vuosien mittaan. Siitä pitää vain jotenkin selvitä hengissä ja hakea sitten ratkaisua.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen loistivat Starsin kotiottelussa Oilersia vastaan.Jerome Miron

Myös Heiskaselta kysyttiin reaktiota Rantasen mairittelevaan arvioon hänestä McDavidin puolustajana.

– Yritän vain pitää hyvän etäisyyden ja pysyä lähellä häntä (McDavidia). Yritän estää häntä pääsemästä täyteen vauhtiin, pysyä lähellä ja käyttää mailaa mahdollisimman paljon. Se toimi tänään melko hyvin, Heiskanen kommentoi.

– Hän on maailman paras pelaaja, ja on aina hieno haaste kohdata hänet. Se ei ole helppoa, mutta on se hauskaa, suomalainen summasi.

Stars on kerännyt 13 ottelusta 17 pistettä ja on divisioonansa neljäntenä.