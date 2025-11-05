Mikko Rantanen ja Miro Heiskanen nousivat isoon rooliin Dallas Starsin 4–3-voitossa Edmonton Oilersista. Starsin päävalmentaja Glen Gulutzan antoi tunnustusta suomalaisille ottelun jälkeen.
Stars oli ottelussa kahdesti kahden maalin tappioasemassa, mutta nousi Rantasen (2+1) ja Heiskasen (1+0) johdolla tasoihin. Isännät varmistivat kaksi pistettä voittomaalikisassa.
Rantanen kasvatti alkukauden 13 ottelun tehosaldonsa lukemiin 7+10=17.
– Kaikki tietävät, mihin hän pystyy. Olen pelannut paljon häntä vastaan, ja onneksi hän on nyt meidän puolellamme. Hieno pelaaja, joka tekee isoja maaleja ja luo paikkoja, Heiskanen kehui maanmiestään ottelun jälkeen.
Yllä olevalla videolla Rantasen ensimmäinen osuma, jolla hän nousi 300 NHL-runkosarjamaalin kerhoon.