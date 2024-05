Aleksander Barkov ja Miro Heiskanen mukana historiallisessa kaavailussa – "Hän on maailman paras pelaaja juuri nyt"

Pudotuspelit ovat edenneet puoliväliin, ja suomalaiskaksikko on kiristänyt ruuvia tahoillaan tasaiseen tahtiin. NHL:n parhaaksi puolustavaksi hyökkääjäksi äskettäin valittu Barkov teki Floridalle tulosta eturivistä Bostonia vastaan.

– Vaikka Barkov on joukkueensa sisäisessä pudotuspelien pörssissä toisena 13 pisteellä ennen Matthew Tkachukia (14 pistettä), Tkachuk pelasi vaatimattoman toisen kierroksen ottelusarjan – samalla kun Barkov dominoi sitä, toimittaja Amalie Benjamin kirjoittaa NHL:n verkkosivuilla .

– Barkov teki kuudessa ottelussa kahdeksan pistettä, mukaanlukien voittomaalit otteluissa kaksi ja neljä. Eikä tässä ole vielä edes käsitelty hänen puolustamistaan tai blokkia, jolla hän esti Bostonin David Pastrnakin yrityksen kuudennen ottelun loppuhetkillä. Hänen joukkuetoverinsa kutsuvat häntä maailman parhaaksi pelaajaksi. Heidän näkemyksensä saattaa olla värittynyt, mutta he ei eivät ole kaukana totuudesta. Hän on pudotuspelien puolivälissä valintani arvokkaimmaksi pelaajaksi, Benjamin jatkoi.

– Hän on maailman paras pelaaja juuri nyt, Tkachuk kuvaili joukkuetoveriaan Barkovia .

Heiskanen puolestaan johtaa joukkueensa sisäistä pistepörssiä kasattuaan 13 ottelussa viisi maalia ja kahdeksan syöttöä. Puolustajatähti on jäällä illassa keskimäärin reilut 28 minuuttia ja on saanut vastuulleen 43,4 prosenttia kaikesta mahdollisesta peliajasta. Heiskanen on 364 peliminuutillaan pudotuspelien työllistetyin kenttäpelaaja.