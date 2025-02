Mikael Granlund kaupattiin – nyt kuviosta tärähti uhmakas ulostulo

Dallas Stars laittaa kuluvaan kauteen "all in", eli joukkue tavoittelee hankintojen kustannuksella tosissaan Stanley Cupia. Joukkueen GM Jim Nill kommentoi Mikael Granlundin hankintaa seuran verkkosivuilla.

32-vuotias Granlund kaupattiin lauantaina NHL:n pohjasakkajoukkueesta San Josesta Dallasiin yhdessä puolustaja Cody Cecin kanssa.

Siirron taustoilta paljastuu etenkin Starsin loukkaantumistilanne.

– Meille tuli kaksi merkittävää loukkaantumista jo aiempien loukkaantumisten lisäksi, Nill taustoitti lauantaina tapahtunutta vaihtokauppaa.

Dallas asetti hiljattain kokeneen Tyler Seguinin ja ruotsalaispuolustaja Nils Lundkvistin pitkäaikaisten loukkaantuneiden listalle. Temppu mahdollistaa lisätilan palkkakattoon. Tämän manööverin avulla seura sai mahdollisuuden reagoida hankinnoilla. Suomalaispuolustaja Miro Heiskasen tilanne on auki. Hänen toipumistaan seurataan toistaiseksi viikkotasolla. Heiskanen loukkasi polveaan Vegas-ottelussa ja on sivussa Leijonien riveistä 4 Nations -turnauksesta.

– Olin hyvin huolissani siitä, mihin suuntaan asiat olivat menossa. Meillä on ollut hyvä vuosi, mutta olemme käyneet läpi paljon loukkaantumisten tuomia vastoinkäymisiä. Olemme silti taistelleet lujasti joka ilta. Tilastomme ovat mielestäni suurin piirtein samat kuin viime vuonna. Minusta oli aika antaa heille (pelaajille) hieman tukea, Nill sanoi.

Kahden uuden pelaajan hankinta on GM:n mukaan selvä viesti joukkueelle ja sidosryhmille, että Stars tavoittelee tosissaan Stanley Cupia tällä kaudella. Kahden edelliskesän konferenssifinalisti on tällä hetkellä hyvissä asemissa divisioonansa toisena.

– Se on viesti joukkueelle, että luonnollisesti olemme all in ja annamme (joukkueelle) mahdollisuuden voittaa, mikä on mielestäni tärkeää. Joukkue on ansainnut sen kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tähän mennessä tehneet, Nill jatkoi.

Granlund osaksi suomalaisryhmää

Dallas odottaa saavansa kokeneesta Granlundista monikäyttöisen pelaajan.

– Hän voi pelata mitä tahansa roolia hyökkäyksessä. Hän on erittäin tehokas ylivoimalla, hyvä alivoimalla ja ottaa aloituksia, Nill kuvaili.

Starsissa Granlund saa joukkuekavereikseen Nashvillesta tutun Matt Duchenen lisäksi kolme suomalaista, sillä Texasissa pelaavat ennestään Heiskanen, Roope Hintz ja Esa Lindell.

– Hänellä on loistavat yhteydet pelaajiin täällä. Se oli yksi iso osa kokonaisuutta. Suomalaisten kanssa hän pelaa pian 4 Nationsissa, Nill sanoi.

Myös Starsin päävalmentaja Pete DeBoer tunnelmoi suomalaishankintaa samassa julkaisussa. Hän ei ollut vielä päässyt keskustelemaan Granlundin kanssa, mutta pelaaja on hänelle jollain tasolla tuttu.

– Olen aina ihaillut hänen peliään vastustajan penkiltä, DeBoer heitti.

Dallas kohtaa seuraavassa ottelussaan Columbus Blue Jacketsin varhain maanantaina Suomen aikaa. On mahdollista, joskaan ei varmaa, että Granlund ja Ceci pelaavat jo kyseisessä matsissa.