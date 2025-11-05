NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laineen pelit tämän syyskauden osalta tyssäsivät lokakuun puolivälin tuntumassa, kun hän joutui sivuun Canadiensin kokoonpanosta ja lopulta leikkaukseen lihasvamman takia. Toipumisajaksi on arvioitu 3–4 kuukautta, joten Laine on vielä pitkään poissa peleistä.

Laine pelasi kauden viisi ensimmäistä ottelua, mutta vaisusti: vain yksi syöttöpiste viidessä ottelussa, kuusi laukausta kohti maalia ja peliaikaa vain 12,5 minuuttia per peli.

Joukkueen tuloksissa poissaolo ei ole näkynyt, sillä Canadiens on voittanut ilman Lainetta viidesti ja hävinnyt kahdesti ennen Suomen aikaa keskiviikon vastaisen yön Philadelphia-ottelua.

Montrealissa kuitenkin haetaan tilastoistakin tukea, ja Laineen kannalta karusti: entinen NHL-pelaaja Antoine Roussel äityi tuomaan esille varsin tylyn toteamuksen.

– Surullista, mutta Canadiensin on parempi ilman Lainetta. Lokakuun 17. päivän jälkeen Canadiensin ylivoima on ollut NHL:n parasta. Ja mitä tapahtuikaan tuota päivää edeltävänä iltana? Silloin oli Patrik Laineen viimeinen ottelu ennen sivuun joutumistaan, NHL:ssä aikoinaan päälle 600 peliä pelannut Roussel kirjoittaa kolumnissaan TVA-kanavalla, jossa hän toimii NHL-asiantuntijana.

Roussel avaa pohdintaansa vielä lisää.