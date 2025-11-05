Dallasin Mikko Rantanen oli tehokkaalla tuulella, kun Stars kaatoi Edmontonin voittolaukauksilla 4–3. Rantanen iski 2+1 ja sai 300 NHL-maalia täyteen.
Vierasjoukkue Edmonton avasi väkevästi ja johti ensimmäisen erän jälkeen 2–0.
Toisella kaksikymppisellä Rantanen kavensi ylivoimalla eron yhteen maaliin. Osuma oli Rantaselle NHL-uran 300. Rantasesta tuli vasta neljäs suomalaispelaaja, joka yltää rajapyykkiin NHL:ssä. Edellä ovat Teemu Selänne (684), Jari Kurri (601) ja Olli Jokinen (321).
Rantasen maalisaldo on pelin jälkeen 301, sillä hän osui toisen kerran päätöserässä. Hyökkääjä kruunasi mainion iltansa syöttämällä Miro Heiskasen 3–3-tasoituksen 52 minuutin kohdalla.
Dallas otti lopulta 4–3-voiton rankkarikisassa.
Rantanen on avannut kauden pisteiden valossa mainiosti. Hänellä on nyt kasassa 7+10=17 pojoa 13 ottelussa.