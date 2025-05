Mikko Rantanen jyrää raskassarjalaisten joukossa – suomalaistähti takoo poikkeuksellista tulosta tosipaikassa

Mikko Rantanen kasvattaa jääkiekon NHL:ssä ennätystahtiin mainettaan raskaan sarjan pudotuspelaajana.

Rantanen on NHL:n pudotuspelitehoilla mitattuna jo kolmanneksi kovin suomalaiskiekkoilija edellään vain Jari Kurri ja Esa Tikkanen. Rantanen on ohittanut muiden muassa Teemu Selänteen ja Valtteri Filppulan, vaikka molemmilla on tilastoissa kymmeniä pudotuspelejä enemmän.

Urallaan 200 pudotuspeliottelua kiekkoillut Kurri on suomalaistilaston kärjessä yli sadan pisteen marginaalilla. Koossa on 233 pistettä (106+127). Tikkanen teki 186 ottelussa 132 pistettä (72+60).

Rantanen on saalistanut uransa 89 pudotuspeliottelussa 116 tehopistettä (42+74). Tahti on hurja, sillä tulosta on tullut 1,3 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla. Tämä lukema on suomalaisista kaikkein kovin. Kurri on toisena 1,17 pisteen keskiarvolla.

Aktiivipelaajista Rantasen edellä pudotuspelien ottelukohtaisessa pistekeskiarvossa ovat vain Edmontonin tutkapari Connor McDavid (1,6) ja Leon Draisaitl (1,48) sekä hänen entinen Colorado-ketjukaverinsa Nathan MacKinnon (1,32).

Koko NHL-historian mittapuulla Rantasta kovemmalla tahdilla pudotuspelipisteitä on tehnyt vain kuusi pelaajaa. Tilastoykkösenä on Wayne Gretzky, joka teki 208 pudotuspeliottelussa 382 pistettä, mikä tuottaa ottelukohtaiseksi pistekeskiarvoksi 1,84.