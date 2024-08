Tuomo Ruudulta silmiä avaava kommentti – kertoo huimaavan faktan NHL-arjestaan

Vantaalaislähtöinen mies hyppäsi Nuorten Leijonien apuvalmentajaksi vuonna 2018. Työskenneltyään sittemmin myös NHL-seura New York Rangersissa pelaajakehityksen parissa Ruutu siirtyi Florida Panthersiin, jonka apuluotsina hän on operoinut vuodesta 2021.

Elämäntapa

Valmennuskin on ollut Ruudun juttu.

– Tämähän on elämäntapa. On se jääkiekon pelaaminen tai valmentaminen, yhä myös "höntsäpelaamisesta nauttiva" Ruutu virkkoo.

– Pelatessa yritti aina katsoa ja oppia, mitä joku tekee hyvin, miksi joku on jossain hyvä. Samoin on edelleen. Niinhän me valmentajatkin opimme, katsomme, mitä parhaat pelaajat tekevät. Sitten yritämme kopioida sen ja kertoa kaikille, että näin pitäisi tehdä.