Veli-Matti Savinainen hyppäsi mukaan jälkijunassa – TPS:n päävalmentaja todisti huimaa ilmiötä

Toni Söderholm astui TPS:n päävalmentajan saappaisiin toukokuussa. Kansainvälisissä kaukaloissa käskijänä vuosia toiminut Söderholm kuvailee turkulaisseuran ilmapiiriä innostuneeksi. Valmentaja otti Turkuhallissa ensitöikseen vasaran käteen.

47-vuotias Söderholm kiinnitettiin Turkuun toukokuussa, kun TPS päätti antaa Tommi Miettiselle lähtöpassit.

Söderholm kertoo TPS-yhteisön pistäneen remontiksi Turkuhallissa kesän aikana. Joukkueen ja valmennusjohdon tiloja on laitettu yli kolmekymppiseksi ikääntyneessä areenassa uuteen uskoon koko seuran voimin.

– Ei tämä valmentaminen pelkkää huutamista, piirtämistä tai viheltämistä ole. Se kuuluu asiaan, että on hyvät olosuhteet. On ollut hieno nähdä, että seurassa on ihmisiä, jotka tarttuvat vasaraan, Sitä on talkoovoimalla paljon tehty. Siinä ei ole kukaan säästynyt töiltä, Söderholm hymähtää.

– Kaikki ovat olleet mukana kantamassa ja tekemässä. Niinhän se kuuluu ollakin. Opitaan siinä tuntemaan toisiamme ja rakennetaan uutta tulemista, hän jatkaa.

Pesti Turussa on Söderholmille ensimmäinen valmennustehtävä Suomessa. Kauteen 2015–2016 oman peliuransa lopettanut kiekkohahmo on luonut luotsiuraa etenkin Saksassa.

Söderholm on toiminut muun muassa Saksan miesten maajoukkueen päävalmentajana kaksissa MM-kisoissa. DEL-liigassa hän valmensi Red Bull Münchenia, mutta sai potkut lokakuussa 2024. Ansioluettelosta löytyy myös jakso Sveitsin liigan jättiläisen Bernin pääkäskijänä.

– Olen saanut olla tekemisissä saksalaisten, sveitsiläisten, ruotsalaisten ja pohjoisamerikkalaisten valmentajien kanssa. Kaikki miettivät paljon peliä. Pitää itsekin luottaa siihen, että kyllä tässä peliä tunnetaan.

– Keski-Euroopassa olen varsinkin saksalaisten pelaajien kanssa avannut myös heidän mieltään ja kehittänyt heitä kaukalon ulkopuolisilla asioilla. Siellä on yritetty tuoda uutta. Sillä osa-alueella uskon, että pystyn antamaan myös suomalaisille jotain, Söderholm kuvailee lähtökohtiaan Turussa.

Tehtävä TPS:ssä tuli vastaan yllättäen. Söderholm ei varsinaisesti suunnitellut etsivänsä töitä juuri Suomesta.

– Valmentajana ei kannata hirveän kauas katsoa. Koskaan ei tiedä, että kuka soittaa ja millä asialla, että kutsuuko vai potkiiko. Se vastuu kehittää niitä pelaajia ja seuraa on tänään. Yritämme olla rehellisesti kiinni siinä, että mitä meidän kuuluu tänään tehdä, että me kehitytään.

– TPS:n muodossa eteen tuli uusi asia, joka on motivoinut erittäin paljon. Tässä on ympärillä hienoja valmentajia. On hienoa olla nyt töissä Suomessa.

Söderholm on syntynyt 1970-luvun lopulla, joten hänellä on pelaajana kokemusta myös niin sanotusta vanhan liiton valmennustyylistä. Autoritäärinen valmentaminen ei ole HIFK-ikonille kirosana. Hän kuvailee kaikkien oman peliuransa valmentajien antaneen jotain eväitä, joita nyt itse hyödyntää.

– Se, että on vaativa tai kova, tai että haluaa pelaajalta joka päivä enemmän, se on turvallinen tunne pelaajalle. Hän tietää, mitä häneltä odotetaan ja hän pystyy luottamaan, että valmentaja haluaa hänen parastaan.

"Täysi työrauha"

TPS on 2020-luvun alun finaalipiipahdustensa jälkeen jokseenkin turbulenttisessa tilassa. Kaksi edellistä päävalmentajaa on saanut lähteä ennen sopimuskautensa päättymistä. Menestystä ei ole pudotuspeleissä kolmella viime sesongilla tullut. Myös seuran haastava taloustilanne on tasaisin välein otsikoissa.

Söderholmin kuvailusta saa käsityksen, että seuran sisällä tilanne on vakaa.

– Innokkaita ihmisiä ympärillä. Paljon ihmisiä, joilla on iso TPS-sydän. Minulla on tunne, että siellä ei ole kukaan itsensä takia, vaan seuraa varten.

TPS:n seurajohdon toimintatavoista on riittänyt puhetta mediassa viime vuosina. Muun muassa Söderholmin edeltäjä Jussi Ahokas on kertonut, miten johtoportaasta haluttiin vaikuttaa siihen, miten joukkue pelaa. Nyt Turussa on vallinnut kauden alla valmentamisen vapaus.

– Ihan täysin työrauha on ollut. Minulla on tunne, että meitä on kuunneltu. Olemme käyneet erittäin rehellisiä keskusteluja seurajohdon kanssa. Myös siitä, miten minä aiemmin ulkopuolisena olen kokenut TPS:n. Kaikki on otettu erittäin hyvin vastaan. Olemme uskaltaneet olla myös eri mieltä asioista, Söderholm kertoo.

Mikä on TPS:n tulostavoite alkavalla kaudella?

– Me halutaan pudotuspeleihin. Se on ihan selvää. Muuta tavoitetta ei ole. Tarmokas ja nuorekas joukkue, joka haluaa eteenpäin. Asetamme myös vähän lyhyempiä tavoitteita, mutta isossa kuvassa tavoitteet vievät meidät pudotuspeleihin, jos ne toteutuvat.

Kovia hankintoja

TPS on pestannut isoja persoonia ja laadukkaita pelimiehiä tämän kauden rosteriinsa. Kapteeniksi nostettu Tarmo Reunanen, Euroopan tasolla aivan huippupelaajaksi laskettava Aleksi Saarela ja valtavat määrät voittanut Veli-Matti Savinainen vahvistavat mustavalkoisia.

39-vuotias Savinainen tiedetään hurjana taistelijana ja yhtenä SM-liigan lähihistorian parhaista maalineduspelaajista. Kokenut kiekkoilija saa kovat kehut päävalmentajaltaan.

– Raudanluja ammattilainen. Hän on pelaaja, joka nosti harjoitusten tasoa, kun tuli viikon muita myöhemmin mukaan. Hän otti heti paikkansa jäällä. Pukuhuoneessa hän tulee olemaan arvokas meille ja tietää mitä voittaminen vaatii. Hän osoittaa luonnetta siten, ettei reagoi asioihin niin isosti, on joku sitten hyvin tai huonosti. Hän pysyy raiteillaan kuin juna.

Söderholm peräänkuuluttaa Savinaiselta ja muilta johtavilta pelaajilta avointa ja rehellistä keskustelua valmennuksen kanssa.

– Jos häneltä kysyy mielipidettä, niin odotan, että vastaus on rehellinen. Moni pelaaja sanoo sen, mitä valmentaja haluaa kuulla. Vellu sanoo sen, mitä hänellä on mielessä.

Edelliset neljä kautta Sveitsin SCL Tigersissa pelannut Aleksi Saarela "putosi" TPS:n syliin yllättäen, sillä hyökkääjä joutui purkamaan sopimuksensa armeijavelvoitteen vuoksi. Turussa maalitykki on asetettu keskushyökkääjäksi.

– Ajatus on, että "Allu" pelaa sentterinä. Hän on tullut harjoituksiin ihan oikeasti suoraan metsästä. Tämä ei ole ollut hänelle helppo paketti. Tulee erilainen vuosi. Hän hoitaa rooliaan esimerkillisesti, Söderholm suitsuttaa.

Moni kiekkoihminen oletti, että Saarela valitsisi poikkeustilanteessa kasvattijoukkueensa Lukon. Toisin kävi.

– Me olemme erittäin ylpeitä, että hän halusi tulla TPS:ään. Halusimme hänet ja hän halusi meille, Söderholm tunnelmoi.