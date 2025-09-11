Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi oli todella ylpeä historiallisen EM-välieräpaikan varmistuttua. Tuovi nosti esiin Latviassa tapahtuneen kehityksen, joka on vienyt Suomen nyt lähelle arvokisamitalia.

Suomi kaatoi EM-puolivälierässä Georgian pistein 93–79. Susijengi oli koko ottelun ajan kuskin paikalla, vaikka vastustaja saikin hetkellisiä hallintajaksoja, erityisesti toisen puoliajan alussa.

– Todella ylpeä siitä, miten joukkue pelaa ja on turnauksen edetessä ottanut haasteen vastaan. Vastoinkäymisistä ja hienoistakin peleistä huolimatta parantaa. Hienoa, että tämä joukkue on tässä kokoonpanossa tänä kesänä kasassa vielä kaksi peliä, Tuovi tunnelmoi keskiviikon ottelun jälkeen.

Susijengin pelaajat olivat silminnähden rauhallisia Georgia-voiton jälkeen. Etenkin kun vertaa aiempaan Serbia-voittoon, joka oli valtava yllätystemppu.

– He ovat puhuneet siitä tavoitteesta. Nyt sitä päästään elämään. Tässä on lyhyt valmistautuminen. Keskittyminen alkaa nopeasti. Luulisin, että he ovat aika ylpeitä, vaikka eivät sitä näytä, Tuovi hymähti.

Suomi oli alkulohkon alkuvaiheessa vahva, mutta Liettua- ja Saksa-ottelut jättivät valjun maun Tampereella. Tuovin mukaan suurin kehitysharppaus on tapahtunut pudotuspelivaiheessa Latviassa.

– Ollaan menty Riiassa eniten eteenpäin siinä, että kun on tehty pieniä muutoksia meidän pelaajien tai heidän match upien kautta, niin pelaajat toteuttaa niitä todella korkealla tasolla, Tuovi linjaa.

– Meillä on maltti ja rauhallisuus siihen, että mitä me tehdään.

Suomen seuraava haaste on edessä perjantaina, kun vastaan asettuu maailmanmestari Saksa, joka oli alkulohkossa murskaavasti parempi. Paikka EM-finaalissa ratkeaa huomenna klo 17 alkaen.