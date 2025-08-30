Susijengi jyrää Tampereella – yksi asia lämmitti erityisesti Lassi Tuovia: "Turnauksen juoni"

Suomi otti kolmannen voittonsa EM-kotikisoissa Tampereella, kun se kaatoi Montenegron selvin lukemin 85-65. Samalla joukkue varmisti paikkansa jatkopeleissä. Päävalmentaja Lassi Tuovi on erittäin tyytyväinen joukkueensa tilanteeseen.

Ottelu eteni tasaisesti ensimmäisen neljänneksen, mutta toisen jakson alussa Susijengi otti johtopaikan, eikä siitä enää luopunut. Joukkueen paras pistemies oli tutusti Lauri Markkanen 26 pisteellään. Markkanen repi myös 13 levypalloa.

Perjantain Iso-Britannia-ottelun korihurjastelun kaltaista ilotulitusta ei nähty, mutta päävalmentaja Lassi Tuovi oli erittäin tyytyväinen joukkueensa esitykseen. Kahden ensimmäisen ottelun ongelmakohdaksi nostettu puolustus toimi paremmin.

– Tiedettiin, että näitä pelejä tulee turnauksessa, varsinkin ehkä back-to-back on sellainen, että heitto ei vältämättä putoa. Silloin pitää voittaa puolustuksella. Siihen olen todella tyytyväinen, Tuovi sanoi.

– Tänään se oli tällaista painia ja se sopi meille hyvin.

Susijengi puolusti Montenegron ykköstähden, Chicago Bullsin NBA-ammattilaisen Nikola Vucevicin seitsemään pisteeseen.

– Tiedettiin heidän yksilöt, mutta ennen kaikkea takakenttä otti siitä kopin. He tekivät kovaa työtä, että Vucevicia ei saatu ruokittua hyvin. Se oli se avain, Tuovi näki.

– Saatiin heitä ulos sieltä korilta ja väsytettyä heitä. Sen takia ne hookitkin menee ohi. Häntä ei pysty pelkästään puolustamaan, vaan häntä pitää väsyttää.

Tuovia lämmitti erityisesti joukkueen onnistuminen laajalla rintamalla. Kaikkiaan kymmenen pelaajaa merkkautti pisteitä.

– Kyllä nimenomaan, se on tämän turnauksen idea, Tuovi sanoi.

– Tämä on tämän turnauksen juoni. Ei tiedä, kuka tänään nousee. Liettuaa vastaan voi olla eri henkilö. Se on Susijengin sellainen ehkä tavaramerkki.

Voitto tarkoitti sitä, että Susijengi varmisti paikkansa alkulohkon neljän parhaan joukossa ja jatkopeleissä.

– Se tarkoittaa sitä, että nyt päästään taistelemaan hyvistä asemista ja ennen kaikkea ollaan terveenä ja saatu hyvä itseluottamus.

Joukkueen tilanteeseen kolmen ottelun jälkeen päävalmentaja on "erittäin tyytyväinen".

– Koska on varaa parantaa, Tuovi summasi.

– Pelaajat, musta tuntuu, että he vaan menevät eteenpäin ja ajattelee, että voitetaan seuraavakin, kun ei ole hirveästi tappioita tullut. Ne tuskin miettii sen enempää. Sellainen joukkue toi on.

Susijengi kohtaa seuraavaksi maanantaina Liettuan.