Lauri Markkanen nosti ison asian tapetille: "Kertoo joukkueesta aika paljon"

Suomi on koripallon EM-kisojen puolivälierissä, mutta projekti ei ole vielä lähelläkään valmista, Lauri Markkanen vakuutti MTV Urheilun haastattelussa jättimäisen Serbia-voiton jälkeen.

Suomi eteni kahdeksan parhaan joukkoon kampeamalla jättisuosikki Serbian ulos EM-kisoista 92–86-voitolla. Lauri Markkanen myönsi, että voitto on hänenkin urallaan täysin poikkeuksellinen.

– Kyllä se aika korkealle menee. Ihan hirveä kunnia pelata Suomi-paidassa. Emme ole vielä valmiita. Yksi peli kerrallaan, Markkanen pumppasi ottelun jälkeen.

Suomi nosti upeasti tasoaan alkulohkon nihkeästä huipennuksesta. Markkasen mukaan joukkuetta oli valmistettu vastoinkäymisiin jo pidemmän aikaa. Jänne kesti ja vahvistui.

– Puhuimme koko kesän jo siitä, ettei tule helppoa. Kohtaamme haasteita tässä turnauksessa. Saksa- ja Liettua-pelit eivät olleet helppoja meille. Emme luovuttaneet missään vaiheessa.

Serbiaa vastaan työmoraali ja sitkeys eivät horjuneet.

– Nyt kun jouduimme asemaan, että olimme neljä tai kuusi down, niin jätkät kuitenkin uskoivat, että me tullaan tästä takaisin. Yksi levypallo ja puolustushallinta kerrallaan. Se kertoo tästä joukkueesta aika paljon, Markkanen totesi.

Seuraavan ottelun voittamalla Suomi menisi jo semifinaalivaiheeseen. Puolivälierän vastustaja ratkeaa sunnuntaina. Vastaan tulee Georgia tai Ranska.

– Tätähän me lähdimme hakemaan. Samalla energialla ja puolustusasenteella voittamaan sitä, joka sieltä tulee, Markkanen päätti.