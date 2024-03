Hoikat naiset hakeutuvat tähän operaatioon, kun häpyhuulet tursuavat: "Niitä joutuu rullaamaan"

Intiimikirurgiset toimenpiteet ovat hyvin yleisiä Plastic Surgery Centerissä. Kiinnostus häpyhuulien muovaamiseen on kasvanut viimeisten vuosien aikana, ja Lilja suorittaa niitä viikoittain eli useita kymmeniä vuodessa.

Lilja näyttää häpyhuulten muovausleikkausta eli labiaplastiaa pohtivalle aina ensimmäiseksi kuvan ikonisesta taideteoksesta The Great Wall of Vulvasta.

View this post on Instagram

– Haluan näyttää tämän, sillä tässä on kuvattu hienosti erilaisia vulvia eli näissä kipsivaloksissa näkyy, kuinka iso variaatio vulvissa voi olla.

Tarkoitus on muistuttaa leikkausta pohtivaa asiakasta siitä, ettei ole mitään standardia siihen, millaiset häpyhuulet tulisi olla, vaan jokaisella on omanlaisensa. Sukuelinten mitat ja ulkonäkö vaihtelevat yksilöllisesti.

Harvoin vain esteettinen vaiva

Esteettinen intiimikirurgia on yksi nopeammin kasvavista trendeistä esteettisessä kirurgiassa. Lilja uskoo, että sosiaalisen median tuomat paineet ja lisääntynyt tietoisuus ovat saaneet naiset harkitsemaan yhä enemmän myös intiimikirurgisia toimenpiteitä. Pornossa pimpit näytetään tietynlaisena ja tämän rinnalla oma intiimialue saattaa vaikuttaa epäsopivalta.

– Tänne ei ole tullut potilaita, jotka sanovat, että kyseessä olisi ainoastaan esteettinen ongelma, vaan aina mukana on myös toiminnallisia ongelmia.

Tyypillisin asiakas on alle 40-vuotias hoikka nainen, Lilja kertoo. – Kun on todella hoikka potilas, ulommissa häpyhuulissa ei ole paljoa rasvaa. Silloin sisemmät häpyhuulet tursuavat ja roikkuvat näkyvillä ja voivat aiheuttaa ongelmia.

Toisinaan klinikalle tulee asiakkaita, joiden intiimialue on vaurioitunut synnytyksessä ja tätä halutaan muokata. Asiakkaina on myös sukuelinten silpomisen uhreja.

Esteettinen vaiva voi romuttaa itsetunnon

– Hän sanoi, että on käynyt 10 vuotta terapiassa, mutta tähän vaivaan siitä ei ole ollut apua.

Operaatiossa ylimääräinen kudos poistetaan sisemmistä häpyhuulista, jotta saadaan toivottu koko ja muoto häpyhuuliin. Ennen leikkausta Lilja käy asiakkaan kanssa läpi, kuinka paljon kudosta leikataan. Piirtämällä tehdyt havainnekuvat näyttävät lopputuloksen. Asiakkaan on tärkeä ymmärtää, että häpyhuulilla on tärkeä tehtävä, eikä kerran leikattua saa helposti takaisin.

– Käyn tietenkin aina läpi, etteivät häpyhuulet ole ainoastaan aiheuttamassa ongelmaa. Sisempien häpyhuulten tarkoitus on sulkea vaginan suu ja pitää se kosteana.

– Keskimäärin tällä alueella haavat paranevat hyvin, mutta toisaalta haava on lähellä peräaukkoa, jossa on bakteereja. Aina on haavatulehdusristi olemassa niin kuin missä tahansa leikkauksessa.