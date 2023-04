Onko "täyteaineväsymys" vuoden 2023 yllättävin kauneustrendi?

Alluren mukaan 2023 voi hyvinkin olla käänteentekevä vuosi täyteainehoitojen maailmassa. Puoli vuosikymmentä sitten niin kutsutut "Instagram-kasvot" tulivat muotiin. Kauneusihanteen raamiin mahtuakseen ihmisen tuli hoidattaa erilaisilla pistohoidoilla kasvonsa ajan mukaisesti juonteettomiksi, rypyttömiksi ja symmetrisiksi.

Nyt täydellisyyden kanssa flirttailevan filtterikauneusihanteen myötä ihmiset ovat kohdanneet uudenlaisen ongelman, turpean ja pistohoitojen pöhöttämän filler fatigue -ilmeen, eli niin kutsutun täyteaineväsymyksen.

Liikaa täyteaineita

Täyteaineväsymys kuvaa tilannetta, jossa hyaluronihappoa sisältäviä täyteaineita on injektoitu huuliin, poskiin, kyyneluriin tai muihin kasvojen ongelmakohtiin liiallisissa määrin. Termi kuvastaa hyvin nykyajan ihannoimaa ikisileää hipiää. Se on kuitenkin kauneusalan ammattilaisten keskuudessa toiminut jo vuosia kuvaamaan tilannetta, jossa liian isoilla määrin ja liian usein täyteaineilla on hoidettuja kasvoja. Täyteaineiden kyllästyttämät kasvot ovat usein turpeat kuin liian pitkiksi venähtäneiden unien jälkeen.

– Valitettavasti näemme nykyisin liian usein ylitäytettyjä kasvoja, Alluren haastattelema dermatologi Jessica Weiser kertoo.

Syitä voi olla lukuisia, mutta todennäköisesti kaiken takana on hakuammunnalla valikoitunut huono täyteaineiden laittaja. Useat Alluren haastattelemat asiantuntijat, jotka ovat hoitaneet tyhjentämällä täyteaineiden turvottaneiden potilaiden kasvoja, jakoivat tarinoita asiakkaista, joiden kasvoja on täytetty jopa 10 injektioruiskullisen verran pelkästään huuliin.

Plastiikkakirurgeja ympäri maailmaa edustavan The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery -organisaation teettämän raportin mukaan vuonna 2022 täyteainehoidot olivat yksi kolmesta suosituimmasta ei-invasiivisesta kauneushoidosta. Samaan aikaan raportti kuitenkin paljastaa, että täyteaineiden suosio on kääntynyt laskuun ja vuonna 2022 täyteaineita pistettiin 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

Tuorein The Aesthetic Societyn raportti paljastaa, että täyteaineiden poistatushoidot ovat lisääntyneet jopa 57 prosenttia vuosina 2020 ja 2021. Se, mikä menee ylös, tulee myös aikanaan alas.

Miten täyteaineväsymys näkyy kasvoilla?

"Täyteaineväsymys" näkyy kasvoilla monin tavoin, mutta kaikkea yhdistää mielikuva siitä, että jotakin on ihon alla liikaa. Pelkän turvotuksen lisäksi liiallisesti täytetty iho voi näyttää taikinamaiselta, mutta samalla venyneeltä. Tyypillisesti kasvoista katoavat selkeät kasvonpiirteiden rajat, esimerkiksi ohimot sulautuvat poskiin ja posket kyynelkanaviin.

Toinen esimerkki on huulet, jotka ovat yksi suosituimpia täyteaineilla korjailtavia kasvojen alueita. Liiallinen täyttö näkyy huulissa ankkamaisena vaikutelmana. Lisäksi huulet saattavat menettää luontaisen muotonsa, kun täyteaine leviää huulilta ympäröivän ihon alle. Liiallinen kasvojen täyteainehoito voi muuttaa myös ihon väriä.

Mistä ilmiö johtuu?

Ylitäytetyt kasvot ovat aikamme tuotos. Hyaluronihappoa on käytetty Yhdysvalloissa nyt 20 vuoden ajan täyteaineena ja liiallinen kasvojen täyttö näkyy kaikissa aikuisissa ikäryhmissä.

– Täyteaineet voivat kuitenkin olla erittäin tehokkaita työkaluja, joilla voidaan saada aikaiseksi todella elegantteja lopputuloksia. Jos sitä käyttää väärin tai antaa sen liiaksi kerääntyä, voit käytännössä tuhota persoonallisuuden ihmisen kasvoista, plastiikkakirurgi Lara Devgan muistuttaa Allurelle.

Devgan syyttää ilmiöstä esteettisen arviointikyvyn puutetta. Samalla hän ymmärtää, että täyteaineilla voi nopeasti saada näkyviä tuloksia aikaan. Vauhdinhurma voi hänen mukaansa iskeä kehen tahansa.

– Jos sitä tunnetta ei pidä kontrollissa, voidaan nopeasti mennä metsään, hän toteaa.

Täyteaineväsymys voi myös johtua täyteaineiden väärinkäytöstä. Plastiikkakirurgi Jonathan Cabin muistuttaa, että hyaluronihappoa on tarkoitus käyttää tuomaan volyymia haluttuun paikkaan, ei nostamaan iän myötä roikkumaan pudonneita piirteitä.

– Jos käytät täyteaineitä peittääksesi maan vetovoimasta johtuvia ikääntymisen merkkejä, kuten roikkuvaa leukaa, täyttämällä sen ympärillä olevia alueita, niin voit joutua ongelmiin, Cabin toteaa.

Kasvojen muodon muokkaaminen täyteaineilla on hänen mukaansa riskialtista puuhaa. "Instagram-kasvojen" rakentaminen keinotekoisesti jokaisen ihmisen kasvoille ei ole hänen mukaansa mahdollista.

Myös tummia silmänalusia on hoidettu pistämällä täyteainetta kyyneluriin.

– Se voi näyttää hyvältä väliaikaisti, mutta yleensä se valuu alaspäin muutamassa viikossa tai kuukaudessa ja aiheuttaa pysyvää turvotusta poskien alueella. Kun näin tapahtuu, kasvot alkavat näyttää omituisilta ja potilaalla voikin olla aiempien silmäpussien lisäksi toiset pussit roikkumassa poskilla, silmälääkäri Mitesh Kapadia selittää.

Moni kauneusklinikka laskuttaa potilasta injektioruiskun mittatilavuuksien mukaan. Tällöin moni ei halua tuhlata kallista ainetta, vaan mieluummin pistää kerralla liian paljon.

Sen lisäksi, että täyteainetta laitetaan kerralla liikaa, monet asiakkaat varaavat uuden täyttökerran liian lyhyen ajan sisään. Moni uskoo yhä väittämään, että täyteaineet katoavat kuudessa kuukaudessa ja täyteainetta täytyy ruiskuttaa lisää tasaisin väliajoin optimaalisen lopputuloksen ylläpitämiseksi.

Täyteaineiden todellista kestosta ei ole yksiselitteistä vastausta. Allure viittaa jutussaan tutkimukseen, jonka mukaan täyteaineet pysyvät paljon pidempään kuin niiden on mainostettu pysyvän. Alluren haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tietyillä kasvojenalueilla täyteaineet voivat pysyä jopa yli 10 vuotta.

Vauhtisokeus

Säännöllisissä täyteainehoidoissa ravaaminen voi myös saada unohtamaan, mikä on ollut lähtötilanne ja omille kasvonpiirteille voi jopa sokeutua. Asiantuntijoiden mukaan vauhtisokeus ei ole pelkästään asiakkaiden ongelma, vaan myös pistoshoitojen laittajat saattavat sokeutua sille, mikä on luonnollista ja mikä enää ei.

Mikään syy ja seuraus ei ole olemassa yksistään, vaan ne kaikki ovat linkittyneitä toisiinsa ja sosiaalisen median luomaan illuusioon täydellisistä kasvoista.

– Elämme rikkinäisten peilien maailmassa, jossa se, mitä ajattelemme normaaliksi, on todella vääristynyttä, ja jossa kaikenlainen epäsymmetria on korjattava. Ihan kuin olisi olemassa sapluuna, johon kaikki yrittävät mahtua, silmälääkäri Flora Levin toteaa.

Tärkeintä täyteainehoidoissa on oikean laittajan valinta. Älä valitse edullisinta ja valitse laittaja, joka on valmis sanomaan asiakkaalle ei, jos tämä vaatii mahdottomia. Niin kuin monessa muussakin asiassa maltti on valttia ja vauhtisokeus saattaa iskeä säntillisimmällekin, jos ei ole tarkkana oman peilikuvansa muutosten tarkkailun kanssa.

Tulevaisuus tulee näyttämään, mitä liiallisten täyteaineiden käyttö tekee kasvoille, palautuvatko kasvot enää entisellensä ja voiko niiden poistattaminen tehdä lisää tuhoa ihon alla.

