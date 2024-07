Suositun "ihmelääkkeen" yhteyttä sokeutumiseen selvitetään – tällaisista haitoista suomalaiset ovat ilmoittaneet

Jo muutamien vuosien ajan diabeteslääke Ozempic on noussut otsikoihin ensin laihdutusta helpottavana ihmelääkkeenä ja sittemmin uusien, mahdollisesti vakavienkin haittavaikutusten vuoksi.

Suomessa kaikkiaan 166 haittavaikutusilmoitusta

Semaglutidia myydään Suomessa kauppanimillä Ozempic ja Wegovy. Ozempicia käytetään laajasti niin diabeteksen kuin lihavuuden hoitoon. Wegovy on laihdutuslääke.

Ilmoitusten puuttuminen johtunee siitä, että Wegovy saatiin Suomen markkinoille myyntiin vasta vuonna 2023, kun Ozempicia taas on ollut saatavilla useamman vuoden ajan.

Ozempicista haittavaikutusilmoituksia on tehty kaikkiaan 166 vuodesta 2019 lähtien.

– Näistä 42 on ilmoitettu vakavina. 12 on koskenut haimatulehdusta ja lopuissa on ilmoitettu ruoansulatuskanavan oireista, kertoo ylilääkäri ja haittavaikutusilmoitusjaoston jaostopäällikkö Tiina Karonen Fimealta.